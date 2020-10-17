حظك هذا الأسبوع: الميزان تجنب الكذب .. وبداية جديدة لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":
-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):
عاطفياً: هذا الأسبوع فرصة مثالية لتقديم أفضل ما لديك عندما يتعلق الأمر بالرومانسية.
مهنياً: ابق شغوفًا وستصل إلى أهدافك، وتحقق النجاح.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: كل شيء يبدو مخيفًا بعض الشيء، خذ علاقاتك ببطء وكن واضحًا في اتصالاتك.
مهنياً: اعمل على إنشاء أهداف تحسين الذات لإنجاز مهامك.
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):
عاطفياً: لا تتجاهل نصائح المقربين إليك، إنهم يحاولون مساعدتك.
مهنياً: توقع حدوث تأخيرات في جدولك اليومي خلال الأسبوعين المقبلين.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):
عاطفياً: سترغب في أن تكون لطيفًا مع الجميع، تحدث عن نفسك ستكون أكثر سعادة.
مهنياً: ستتاح لك فرصة لبدايات جديدة في منزلك وحياتك الخاصة.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :
عاطفياً: اطلب التقرب من أحبائك، سيكون لديهم بعض الأفكار الرائعة التي لم تخطر ببالك.
مهنياً: من الجيد التفكير في الالتزامات المستقبلية، لا تقم بأي خطوات جادة.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):
عاطفياً: توقع بعض المشكلات في إيصال وجهة نظرك إلى شريكك.
مهنياً: وفر الأموال وتذكر عدم إجراء أي عمليات شراء كبيرة.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :
عاطفياً: تجنب الكذب واعلم أن الصدق هو أفضل سياسة للتعامل مع الآخرين.
مهنياً: احرص على الإطلاع على أفكار جديدة من قراءة الكتب.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):
عاطفياً: قد تؤدي طريقتك الفظة في التحدث مع الآخرين إلى البعد عنك.
مهنياً: ستصبح أكثر تركيزا في عملك.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):
عاطفياً: العزلة جيدة لك لكن لا تختبئ في منزلك طوال اليوم اذهب للتمشية وتحرك.
مهنياً: عليك تكوين صداقات جديدة وتوسيع دائرتك الاجتماعية.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):
عاطفياً: ستجد أن صراحتك القوية مفيدة للغاية وليس عيبًا.
مهنياً: تقرب أكثر من زملائك في العمل، لأنك تتمتع بسمعة طيبة لكونك تعمل بجد.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):
عاطفياً: ابحث عن الأفكار المجنونة والمغامرة، هناك اكتشاف جديد يمكن أن يغير وجهة نظرك.
مهنياً: تذكر إجراء نسخ احتياطي لجميع ملفاتك المهمة.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):
عاطفياً: ستشعر بالإلهام لفعل أي شيء تقريبًا، افعل كل ما هو مناسب لك.
مهنياً: بعض التحولات الرئيسية في معتقداتك وآرائك قد تكشف أنك لم تكن على حق.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع: الميزان تجنب الكذب .. وبداية جديدة لـ السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.