حظك هذا الأسبوع: الميزان تجنب الكذب .. وبداية جديدة لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ما يخبئه لكم الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope":

-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

عاطفياً: هذا الأسبوع فرصة مثالية لتقديم أفضل ما لديك عندما يتعلق الأمر بالرومانسية.

مهنياً: ابق شغوفًا وستصل إلى أهدافك، وتحقق النجاح.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: كل شيء يبدو مخيفًا بعض الشيء، خذ علاقاتك ببطء وكن واضحًا في اتصالاتك.

مهنياً: اعمل على إنشاء أهداف تحسين الذات لإنجاز مهامك.

-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو):

عاطفياً: لا تتجاهل نصائح المقربين إليك، إنهم يحاولون مساعدتك.

مهنياً: توقع حدوث تأخيرات في جدولك اليومي خلال الأسبوعين المقبلين.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو):

عاطفياً: سترغب في أن تكون لطيفًا مع الجميع، تحدث عن نفسك ستكون أكثر سعادة.

مهنياً: ستتاح لك فرصة لبدايات جديدة في منزلك وحياتك الخاصة.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :

عاطفياً: اطلب التقرب من أحبائك، سيكون لديهم بعض الأفكار الرائعة التي لم تخطر ببالك.

مهنياً: من الجيد التفكير في الالتزامات المستقبلية، لا تقم بأي خطوات جادة.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

عاطفياً: توقع بعض المشكلات في إيصال وجهة نظرك إلى شريكك.

مهنياً: وفر الأموال وتذكر عدم إجراء أي عمليات شراء كبيرة.

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-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر) :

عاطفياً: تجنب الكذب واعلم أن الصدق هو أفضل سياسة للتعامل مع الآخرين.

مهنياً: احرص على الإطلاع على أفكار جديدة من قراءة الكتب.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

عاطفياً: قد تؤدي طريقتك الفظة في التحدث مع الآخرين إلى البعد عنك.

مهنياً: ستصبح أكثر تركيزا في عملك.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر):

عاطفياً: العزلة جيدة لك لكن لا تختبئ في منزلك طوال اليوم اذهب للتمشية وتحرك.

مهنياً: عليك تكوين صداقات جديدة وتوسيع دائرتك الاجتماعية.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير):

عاطفياً: ستجد أن صراحتك القوية مفيدة للغاية وليس عيبًا.

مهنياً: تقرب أكثر من زملائك في العمل، لأنك تتمتع بسمعة طيبة لكونك تعمل بجد.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير):

عاطفياً: ابحث عن الأفكار المجنونة والمغامرة، هناك اكتشاف جديد يمكن أن يغير وجهة نظرك.

مهنياً: تذكر إجراء نسخ احتياطي لجميع ملفاتك المهمة.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

عاطفياً: ستشعر بالإلهام لفعل أي شيء تقريبًا، افعل كل ما هو مناسب لك.

مهنياً: بعض التحولات الرئيسية في معتقداتك وآرائك قد تكشف أنك لم تكن على حق.