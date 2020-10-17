من خزانة ياسمين صبري موديلات فساتين مطبّعة بالزهور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - تفضل الكثيرات من النساء خيارات الفساتين المطبعة بالنقوش المختلفة، ولأن الفتيات يفضلن اعتماد إطلالات النجمات المفضلات لديهم أو المحبوبات في بيئتهن، فرصدنا لكِ من خلال تصفّحنا لصور ياسمين صبري، على حسابها الرسمي في إنستجرام، عدة خيارات؛ حيث لاحظنا أنّها لا تتخلّى عن اعتماد الفساتين المطبّعة. وياسمين صبري ممثلة مصرية اختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتُعَدُّ الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة، بدأت المجال الفني كمراسلة في إحدى القنوات الفضائية، ثم كموديل إعلانات، ومن ثَمَّ دخلت عالم التمثيل والسينما، وحققت نجاحًا مبهرًا.



خيارات الفساتين الحمراء من ياسمين صبري



يُعَدُّ اللون الأحمر من أكثر الألوان جاذبية وجمالًا، لا سيما عند ارتدائه من قِبَلِ النساء؛ حيث يوفر لهن مظهرًا أنثويًّا مميزًا، وعن ياسمين صبري فقد اختارت فستانين من علامة Dolce & Gabbana، صُمما باللون الأحمر المزين بطبعات الزهور؛ ففي إطلالتها الأولى ظهرت بفستان أسود مكسو بطبعات الزهور الحمراء بطريقة عصرية، وأضافت لمظهرها معطف البليزر الأحمر وحذاءً وحقيبة باللون الأحمر لخيار كلاسيكي فاخر، ولجأت للشعر المموج مع المكياج الناعم، وفي الإطلالة الأخرى نسقت ياسمين فستانًا باللون البيج مكسوًّا بالزهور الحمراء ومزينًا بمطاط في الخصر مع أكمام منفوخة، وتزينت بساعة ذهبية، وسرحت شعرها بتسريحة الشعر الويفي المنسدلة مع مكياج العينين البني وطلاء الشفاه الزهري.

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تنسيقات الفساتين البيضاء المطبعة

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تعتمد النجمة ياسمين صبري على خيارات الفساتين البيضاء؛ لتُبرز جمال قوامها الممشوق، وقد تأنقت بفستان أبيض طويل مصمم بأكمام طويلة ومزين بالزهور الحمراء مع الطبعات الذهبية التي تضفي المزيد من الفخامة على مظهرها، وتزينت بالمجوهرات المتعددة في اليدين مع تسريحة الويفي للشعر المنسدل على أحد الكتفين، وفي إطلالتها الثانية ظهرت بفستان Dolce & Gabbana المفضَّل لدى النجمات، والمصمم باللون الأبيض ذي الطبقات المتعددة، والمزين بزهور زهرية وأوراق شجر خضراء، وسرحت شعرها بأسلوب مموج ليمنحها طابعًا شبابيًّا أنيقًا، كما ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا مزينًا برسومات الزهور الزهرية إلى جانب أوراق الشجر، وتجملت بإسورة عريضة ذهبية وساعة سوداء مزينة بالذهبي وحذاء ذي كعب أصفر؛ ليمنحها إطلالة عصرية.



إطلالات ياسمين صبري بفساتين قصيرة ومطبعة

موديلات فساتين مطبعة من ياسمين صبري 3



إن كنتِ تبحثين عن إطلالات عصرية بالفساتين المطبعة، فقد أطلت ياسمين صبري بعدة خيارات؛ حيث كان الفستان الأول باللون الكحلي القصير والمزين بأوراق الشجر والزهور الملونة بطريقة عصرية، ورفعت شعرها بتسريحة ذيل الحصان مع مكياج العينين الداكن وطلاء الشفاه الزهري، وفي الإطلالة الثانية تألقت بفستان باللون البيج مكسو بطبعات ذهبية إلى جانب رسومات زرقاء وحمراء ناعمة، وصُمم الفستان بأكمام طويلة وقَصَّة ضيقة من الخصر تتسع من الأسفل، وأكملت ياسمين مظهرها بتسريحة الشعر المنسدل.



تمكّنت ياسمين صبري من جذب الأنظار إليها في العالم العربي من خلال نجاحاتها في عالم التمثيل، ومن خلال ملامحها الشرقية اللافتة التي تجعلها حديث الكثيرين. ولأنها تتميّز بإطلالات ناجحة وأنيقة، سواء كانت على السجادة الحمراء، أو ترتدي الملابس الكاجوال التي تعتمد بها تصميمات جميلة وعصرية ذات طبعات مختلفة متناسبة مع أجواء كل إطلالة، ولكونها من أكثر الفتيات اهتمامًا بمظهرهن، فلا تترددي -عزيزتي- في تطبيق إطلالاتها.

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