حقائب باللون الوردي موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - لا تكتمل إطلالات الخريف من دون تزيينها بأجمل موديلات الحقائب التي برزت في عروض الازياء العالمية.

أكملي إطلالتك الجذابة بأجمل موديلات حقائب زهري من أشهر الماركات، حيث أننا في شهر أكتوبر الوردي الخاص بدعم حملة التوعية ضد سرطان الثدي، ومن خلال اللون الوردي، نعبر عن مشاركتنا في هذه الحملة.



ولذلك نطلعك على أجمل موديلات حقائب زهري موضة خريف 2020.

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شنطة وردي من شانيل Chanel

Chanel





قدمت ماركة شانيل Chanel شنطة وردي قماش مزينة بسلسلة ذهبية وتمنحك إطلالة دافئة في موسم الشتاء.





شنط وردي من فندي Fendi





أيضاً قدمت ماركة فندي شنط وردي فاتح بأحجام مختلفة، سواء الشنط بالحجم الصغير أو الحجم الكبير، وتتسم الشنط بالنعومة والبساطة.



شنطة غوتشي Gucci



باللون الوردي الفاتح، قدمت ماركة غوتشي Gucci حقيبة أنيقة بقفل ذهبي، وحملت العارضة قفازات وردي بنفس لون الحقيبة لتكمل أناقتها.

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شنطة ميو ميو MIU MIU

MIU MIU



أضيفي لمسة راقية لإطلالتك بالحقيبة الكشكش الأنيقة من ميو ميو MIU MIU، والتي تتسم بتصميم يناسب مختلف الأعمار.





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حقائب موسكينو Moschino



برزت الحقائب الوردي في أحدث مجموعات موسكينو بتصاميم عصرية ولافتة للأنظار مثل الحقيبة الأشبه بصندوق الهدية والحقيبة الزهري التي تحمل الحرف الأول من اسم العلامة باللون الذهبي.







شنط برادا Prada





تصميم أنيق وعملي للمرأة في إطلالات النهار من ماركة برادا Prada، والتي تجمع بين اللون الوردي واللون الأبيض.





شنط فالنتينو Valentino

VALENTINO



بدرجة الوردي المبودر الداكنة، قدمت ماركة فالنتينو Valentino تصاميم مميزة وراقية للحقائب مثل حقيبة الورود والحقيبة الكبيرة المزينة بفيونكة.

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