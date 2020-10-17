كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - زهراء القلاف، خبيرة تجميل كويتية تحرص على تنوع خياراتها في الأزياء المحتشمة المناسبة مع الحجاب، ومن وحيها نلهمك -عزيزتي- عدة تنسيقات أنيقة وعصرية يمكنك ارتداؤها لمظهر أنيق ومميز، فاستوحي من الخيارات التالية ما يناسب شخصيتك وقوامك لمظهر مثالي مع الحجاب.



خيارات القمصان للمحجبات

خيارات القمصان للمحجبات



تنسق الفتيات المحجبات القمصان بتصميماتها بأسلوب محتشم ومميز مناسب لحشمتهن، لذا ارتدت زهراء قميصًا بنيًّا طويلًا مزينًا بأزرار سوداء مع حجاب وبنطال باللون الأسود وحذاء رياضي أبيض مزين بالأصفر لخيار حيادي مناسب لكل المناسبات، وظهرت بقميص برتقالي واسع مع تنورة حمراء وحجاب وحذاء باللون الأبيض لإطلالة عصرية مميزة.

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إطلالات محتشمة للمحجبات من وحي زهراء القلاف 5



إطلالات اللون الأسود من زهراء القلاف



تعتمد الكثيرات من النساء على خيارات الأزياء السوداء لتمنحهن إطلالة فاخرة وتخفي عيوب الجسم، لذا تأنقت زهراء ببلوزة واسعة مزينة بطيات بسيطة في الأطراف مع حجاب وبنطال باللون الأسود، وكسرت لون الإطلالة بحقيبة فضية لخيار بسيط ومناسب لكل المشاوير، ولخيار آخر أطلت ببليزر وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع حقيبة ذهبية صغيرة وحذاء رياضي زهري لمظهر عملي مميز، وفي إطلالة مشابهة ظهرت ببنطال وبلوزة واسعين باللون الأسود المزين بخطوط طولية رفيعة باللون الأبيض، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللون الأسود والأبيض لمظهر عملي فاخر.

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تنسيقات مريحة للمشاوير الصيفية



تحتار الكثيرات من النساء في اختيار أزيائهن لفصل الصيف، فإن كنت بحاجة لتنسيقات ناعمة ومريحة لمشاويرك اليومية في الصيف يمكنك أن تستوحي عدة خيارات من زهراء القلاف، حيث اختارت بنطالًا وبلوزة وحجابًا باللون الأسود مع معطف طويل رمادي مزين بحزام للخصر، ولخيار آخر نسقت بنطالًا وحجابًا باللون الأسود مع معطف بني مزين بحزام للخصر لخيار حيادي أنيق ومناسب لكل المشاوير، كما تألقت بفستان واسع سماوي مزين بمطاط في الأكمام مع حجاب وحذاء باللون الأبيض لخيار مناسب للفترات الصباحية.

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