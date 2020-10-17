كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - نجحت مدونات الموضة والبلوجر الخليجيات في تحويل العبايات السوداء الكلاسيكية إلى قطع عصرية أنيقة، بتنسيقها مع مختلف الأكسسوارات، ولموديلات عبايات أنيقة تتناسب مع كل المشاوير اليومية، جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة تنسيقات من البلوجر الإماراتية سارة البلوشي، فلا تترددي في اعتمادها لإطلالة بسيطة وفاخرة.



خيارات العبايات السوداء المطرزة بالخرز اللامع



للحصول على لوك فخم يناسب فترة المساء والمناسبات البسيطة، أنتِ في حاجة إلى عباية مطرزة بالفصوص اللامعة، ويمكنك -عزيزتي- أن تستوحي عدة خيارات من سارة البلوشي، حيث أطلت بعباية سوداء مصممة بقماش فاخر مكسوٍّ بالتطريزات بأسلوب متماشٍ مع خطوط الموضة، وظهرت بعباية سوداء مطرزة من الجزء السفلي بخطوط ودوائر لامعة باللون الأسود لإطلالة ناعمة للمشاوير اليومية، وأكملتها بحذاء شفاف مزين بالفضي وحقيبة حمراء لخيار كلاسيكي ناعم، ولإطلالة ثالثة ارتدت عباية سوداء بقماش لامع ومطرز من الأطراف بخطوط لامعة بأسلوب مميز مناسب للمناسبات الضخمة، ولجأت في هذه الإطلالة لأكسسوارات فضية وحقيبة وحذاء باللون الأسود، كما تألقت البلوشي بعباية مطرزة في الأطراف ومن المنتصف بالفصوص السوداء، وتزينت بحقيبة عصرية مصممة باللونين الأحمر والبني.

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موديلات العبايات السوداء المطرزة بالخيوط الملونة

نصائح لتنسيق العبايات السوداء



إن كنتِ بحاجة لعباية ناعمة تناسب المشاوير اليومية فالجئي إلى العبايات المصممة بتطريز رقيق بالخيوط الملونة، واعتمدي التصميمات التي تتركز في منطقة واحدة مثل الأكتاف أو على الجيوب أو عند حوافِّ العباية في حال كنتِ ممتلئة القوام، أما ذوات القوام النحيل فيمكنهن اعتماد العبايات السوداء المغلفة بالألوان. ومن وحي سارة البلوشي استوحينا لكِ عباية سوداء مزينة بخطوط اللون البني لخيار ناعم مناسب للخريف، وعباية ناعمة مزينة بخط من الزهور البيضاء في الجزء العلوي ومن الأسفل لخيار مميز وعصري، كما اختارت عباءة سوداء مزينة بخط طويل من الخطوط العرضية والمعينات المصممة باللون الأبيض، وإن كنتِ ذات قوام ممتلئ فنسقي عبايةسوداء مزينة من الأسفل بخطين متتالين من الزهور البيضاء، مع حقيبة عصرية وحذاء ذي كعب.

موديلات عبايات سوداء من سارة البلوشي 5



نصائح لتنسيق العبايات السوداء



إن كنتِ في حيرة لتجعلي مظهرك بالعباية السوداء يبدو مثاليًّا، فيمكننا أن نقدم لكِ عدة نصائح، وأولها نذكرك بأن العبايات السوداء بشكل عام تتناسب مع كل أشكال القامات، لا سيما القامات الممتلئة، فهي من القطع التي تخفي عيوب الجسم، وعند ارتداء عباية مغطاة بالتطريز ابتعدي عن الأكسسوارات المطرزة والمطبعة حتى لا تفسدي إطلالتك بالمبالغة، واختاري الحذاء والحقيبة باللون الأسود لتحصلي على لوك فخم وأنيق، أما إذا كنت ترغبين في إطلالة أكثر إشراقًا فلا تتردي في اعتماد الأكسسوارات ذات الألوان الصارخة والقوية مثل الأحمر والأزرق الملكي والأخضر، ويمكنك اللجوء لكل الألوان المتناسقة مع بعضها البعض عند ارتدائك العباية السوداء، فهي تلائم كل الألوان، كما لا يمكن استبعاد التصميمات البراقة عن أي موضة، وبالإمكان اتِّباع ما هو عصري كالتصميمات المزوّدة بالجيوب الجانبية أو على الكتف باللون الأبيض أو إحدى ألوانك المفضلة، ونذكِّرك بأن العبايات الموردة بالألوان المحايدة كالأبيض والبيج على العباية السوداء تضفي عليك روحَ وطابع التراث القديم، كما تضيف اللمسات المزينة بالفصوص اللامعة مظهرًا فائقَ الجمال على الإطلالة.

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