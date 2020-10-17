كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - تُعد الإطلالة الرسمية من الإطلالات الأساسية في حياة كل رجل، فلا غنى عنها في الاجتماعات الرسمية، أو المناسبات الاجتماعية، أو السهرات.

ويشتهر النجوم العرب بأناقتهم وحرصهم دائماً على الظهور بإطلالات رسمية مميزة وجذابة، وهو ما يظهر جلياً في هذا الألبوم الذي جمعته لك "الخليج 365.نت".

ولإطلالة أكثر أناقة للرجل: استوحِ من هؤلاء النجوم إطلالاتك الرسمية:



راغب علامة بإطلالة رسمية

راغب علامة بإطلالة رسمية

يحرص النجم اللبناني راغب علامة على الظهور دائماً بإطلالات رسمية فخمة وأنيقة، سواء في حفلاته الغنائية، أو برامجه التليفزيونية.

وتعد أجمل إطلالات راغب علامة الرسمية، تلك الإطلالة التي ظهر بها مرتدياً بليزر باللون الرمادي الداكن، مع Vest بنفس لون البليزر، ونسق معهما بنطلوناً باللون الرمادي الفاتح، مع ربطة عنق سوداء وقميص أبيض.

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ملحم زين بإطلالة رسمية

ملحم زين بإطلالة رسمية



إذا كنت تبحث عن إطلالة رسمية أكثر أناقة، يمكنك أن تستوحي إطلالتك من المطرب اللبناني ملحم زين، الذي اعتمد بدلة أنيقة باللون الأسود، مع Vest وقميص بنفس اللون، بينما فضّل ارتداء ربطة عنق مع هذه الإطلالة.

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آسر ياسين بإطلالة رسمية

آسر ياسين بإطلالة رسمية





إذا كنت تبحث عن إطلالة رسمية أنيقة، تناسب حفل زفافك، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة لآسر ياسين، التي اعتمد بها بدلة أنيقة باللون الأسود، مع قميص أبيض، وربطة عنق بابيون باللون الأسود، فيما نسق معها حذاء جلد أسود لإطلالة أكثر فخامة.

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معتصم النهار بإطلالة رسمية

معتصم النهار بإطلالة رسمية



إذا كنت تبحث عن إطلالة رسمية أنيقة وبسيطة، تناسب حفلات العشاء الرسمية أو المناسبات الاجتماعية، فاستوْحِ إطلالتك من النجم السوري معتصم النهار، الذي اعتمد بليزر أسود ذا جيوب خارجية وياقة عريضة، مع قميص أبيض، وبنطلون أبيض، بينما فضّل عدم ارتداء ربطة عنق مع هذه الإطلالة، لتبدو أكثر بساطة وأناقة.

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ظافر العابدين بإطلالة رسمية

ظافر العابدين بإطلالة رسمية



إذا كنت تفضل الإطلالات الرسمية البسيطة، يمكنك الاستعانة بإطلالة النجم التونسي ظافر العابدين، والتي ظهر بها مرتدياً بدلة باللون الأزرق الداكن، مع قميص باللون الموف، وبدون ربطة عنق، لتبدو إطلالته أكثر بساطة.

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أحمد فهمي بإطلالة رسمية

أحمد فهمي بإطلالة رسمية

لإطلالة رسمية أكثر أناقة وفخامة، يمكنك أن تستوحي إطلالتك من الممثل والمطرب المصري أحمد فهمي، الذي اعتمد بدلة أنيقة باللون الكحلي الداكن، ذات بليرز مُصمم بياقة عريضة من الساتان الأسود، وبنطلون باللون الأسود، إضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون، مع قميص أبيض.

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