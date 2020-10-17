مكياج خليجي للمحجبات من فاطمة المهنا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - خبيرة التجميل فاطمة المهنا من أكثر النجمات العربيات احترافًا في عالم الجمال والمكياج، وذلك يعود لموهبتها الفنية كهاوية ومحبة للرسم، وبرزت المهنا بأسلوبها الاحترافي الذي يمنح المرأة العربية والخليجية أجمل الإطلالات من خلال لمساتها المبدعة، لذا نقدم لكِ -عزيزتي- من وحيها عدة إطلالات لـ مكياج خليجي متقن مع الحجاب، ويمكنك اعتماده في الكثير من الإطلالات.



مكياج بني لامع من وحي فاطمة المهنا

مكياج بني لامع من وحي فاطمة المهنا



اللون البني من الألوان التي تستطيع غالبية السيدات العربيات اعتمادها في المكياج، ويمكنهن تزيينه بالذهبي والبيج وبقية الألوان الترابية المناسبة لبشرتهن. وعن فاطمة المهنا، فقد ظهرت مؤخرًا بمكياج بني لامع ومميز، حيث استخدمت اللون الآيشادو البني بدرجاته في العين، ووضعت الألوان الفاتحة بالقرب من مدمع العين والداكنة في الآخر، وزينت الجفن المتحرك بالجليتر اللامع لإطلالة مثالية، وأكملت مظهرها بطلاء الشفتين الداكن باللون البني مع البلاشر البرونزي لإطلالة بسيطة ومثالية، ولكن احرصي على تطبيقها بعناية، وباستخدام فرش مختلفة للعين.

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مكياج العينين العصري باللون الأزرق



في إطلالة عصرية متناسبة مع خطوط الموضة، ظهرت فاطمة المهنا في إطلالة شبابية جريئة؛ حيث استخدمت الآيلاينر الأبيض وتدرجات الأزرق ورسمتهما على العين بأسلوب متدرج بطريقة مميزة وعصرية، وأكملت مظهرها بقلم الروج والبلاشر باللون الأحمر؛ لمنحها إطلالة جذابة ولافتة للأنظار.



إطلالة أنثوية بالمكياج الزهري من فاطمة المهنا

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في لوك مفعم بالأنوثة والجمال، أطلت فاطمة المهنا على متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي بمكياج مرتكز على الألوان الأنثوية بأسلوب متجدد ومميز، حيث استخدمت في هذا اللوك الآيشادو البنفسجي بدرجتين مختلفتين على الجفن، ووضعت اللون الزهري فوقهما بأسلوب مميز مع قلم الكحل الأسود والماسكرا، وأكملت جمال اللوك باللون الزهري ليمنحها إطلالة أكثر أنوثة.



طريقة تطبيق المكياج مع الأيلاينر الأبيض



لتطبيق الآيلاينر الأبيض على طريقة فاطمة المهنا، قومي بوضع مكياج حيادي على العينين كاللون الزيتي الداكن أو الرمادي في الجفن والبني أو الأحمر في الأعلى، واستخدمي عدسات بلون فاتح، ثم ارسمي عينيك بقلم الكحل الأبيض بطريقة مسحوبة للخارج، وطبقي أسفله اللون الأسود، لإطلالة أكثر جاذبية ووضوحًا، ثم ضعي على شفتيك الغلوس اللامع باللون البني والبلاشر الترابي لمظهر متكامل ومميز.

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