بالفيديو : أسرار جمال بشرة الكوريات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - نتفق أو نختلف على الدراما الكورية، إلا أننا لن نختلف أبدًا على جمال بشرة الفتيات الكوريات، صافية بشكل يثير غيرتنا، من دون أي حبوب أو تجاعيد، وكأن خطوط الوجه لا تعرف طريق دولتهم، لذا جمعنا لكِ بعض أسرارهن وعاداتهن اليومية، التي تشكل سببًا في جمال البشرة الكورية.

الكوريات لا يؤمنَّ بعلاج المشكلة، ولا انتظارها لتحدث، بل يذهبن للمصدر ويقتلن المسبب، يظهر هذا في كل الخطوات التي يتبعنها في روتينهن اليومي، وهي احتياطات لعدم ظهور الحبوب والخطوط من الأساس.

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أولها: التنظيف العميق:

التنظيف العميق



في أي روتين يومي تشاهدين خطواته على الإنترنت، تغسل الفتاة وجهها من المكياج، ثم تضع التونر وتبدأ في الترطيب، أما الكوريات؛ فنظام تنظيف البشرة الليلي لديهن عبارة عن 4 خطوات تنظيف متتالية.

في البداية الغسول المزيل للمكياج، ثم فوم التنظيف، ثم تونر التنظيف، ثم زيوت طبيعية للتنظيف مثل زيت الورد والشاي، ثم نبدأ في عمل ماسكات تنظيف أخرى، كالتقشير بالقهوة والسكر، ولا ينمن قبل التأكد من تخلصهن من كل قطرة مكياج مختبئة في أي ثنايا هنا وهناك.

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ثانيًا: المساج بالبخار:

ماسكات الترطيب

واحدة من خطوات التنظيف الأخرى غير اليومية، التي تقوم بها الفتيات بدورية شبيهة لدورية عمل المانيكير، في كل مركز تجميل مهما كان حجمه وفي كل بيت، تقوم الفتيات أسبوعيًا بتنظيف البشرة بالبخار لمدة 8 دقائق مع المساج الرافع لأعلى؛ لتجنب تكون التجاعيد قبل أن تفكر في الظهور.

يمكن عمل حمام البخار في المنزل؛ عبر وضع ماء مغلي ومنشفة، وتعريض الوجه للبخار، ثم استعمال ماسكات الترطيب بالعسل الأبيض والليمون والحليب.

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ثالثًا: ماسكات الفحم:

ماسكات الفحم

من مقدسات الشعب الكوري، استعمال الماسكات الورقية التي توضع على كامل الوجه، وأشهر أنواعها هي المصنوعة من الفحم النشط الطبيعي والطبي، والتي تعمل كمطهر للوجه ومجدد للخلايا، وبالتالي لا تتكون أية حبوب، ولا تنجو أي رؤوس سوداء أو بقع وتصبغات في البشرة.

استعملي حبوب الفحم النشط التي تباع في الصيدليات، وقومي بكسرها مع نقاط من زيت جوز الهند، وتدهن البشرة بالخليط لمدة نصف ساعة.

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رابعًا: التونر الطبيعي:

التونر الطبيعي

نظام الأكل الكوري يعتمد على الأرز، ونظام العناية بالوجه الكوري يعتمد على ماء الأرز، وقشور الفواكه المالحة كالليمون والبرتقال، تغلى القشور في ماء الأرز المصفى، ويستعمل السائل الناتج كتونر طبيعي موحد للون البشرة ومقاوم لكلف وبقع وتصبغات الشمس.

خامسًا: شاي الشعير Barley tea

شاي الشعير

هذا الشاي هو واحد من المشروبات الوطنية المتأصلة في الثقافة الكورية، ليس مطهرًا فحسب، بل هو مضاد للأكسدة ومقوٍ للدورة الدموية، مما يفسر الخدود الوردية التي يتمتع بها الشعب الكوري، وكذلك يعمل كعامل لخسارة الوزن؛ حيث يشربونه يوميًا بعد كل وجبة.

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