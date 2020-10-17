زيت الكافور لتفتيح البشرة بسرعة فائقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - تتعرّض البشرة للكثير من العوامل التي تؤثر على رونقها وجمالها، ولعلّ أكثر المشكلات المستعصية التي تتعرض لها البشرة هي البقع وآثار التصبغات الجلدية التي تُسبب القلق للكثيرات، حيث أنها تتطلب عناية دقيقة. وللتخلّص من اسمرار لون البشرة والحدّ من التصبغات اللونية بعيدًا عن استخدام المستحضرات والعلاجات التجميلية، "الخليج 365.نت"، اختار لك مكوّنا طبيعًا سحريًا وهو زيت الكافور لتفتيح البشرة وجعلها أكثر نقاءً وبياضًا:



زيت الكافور لتفتيح لون البشرة

يتمتّع زيت الكافور بخصائص فعّالة في تفتيح لون البشرة والحفاظ على نضارتها

يُستخلص زيت الكافور من أخشاب شجرة الكافور، ويتم معالجته بطريقة التقطير بالبخار، ويمتاز برائحته وطعمه القوي، كما يُعَد من الزيوت السهلة الإمتصاص في البشرة، ويُعدُّ من أكثر المنتجات المُستخدمة في صناعة الكريمات، والمراهم للعديد من الأغراض الطبيّة، إلى جانب ذلك، يعمل على تنقية وتعزيز صحة البشرة، ويساعد في تفتيح وتوحيد لونها وحمايتها من البقع التي تظهر بها وزيادة مرونة الجلد، والحث على إنتاج الكولاجين، مما يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وهو لا يحدث أي ضرر في الوجه أو البشرة لكونه من المُكوِّنات الطبيعية.



وصفات زيت الكافور لتفتيح البشرة

وصفات زيت الكافور لتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها

وفيما يأتي، طرق استخدام زيت الكافور في وصفات طبيعية، لعلاج مشكلة التصبّغات اللونية وتفتيح لون البشرة وكذلك الحفاظ على نضارتها وإشراقها:



وصفة زيت الكافور واللافندر

زيت الكافور واللافندر لتفتيح البشرة وتجديد خلاياها

تُساعد هذه الوصفة في تفتيح لون البشرة، وإخفاء البقع الغامقة، كما يعمل زيت اللافندر على تجديد خلايا البشرة وإعادة الحيوية إليها.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الكافور.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

طريقة الإستخدام:

قومي بمزج الزيوت معًا، إغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه جيدًا، ثم إدهني وجهك بمزيج الزيوت، وإتركيه لمدة 5 دقائق، دلكي وجهك بشكل دائري، على مكان البقع، واغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم دلكي وجهك بقطعة ثلج.



وصفة زيت الكافور وجوز الهند

تُساعد هذه الوصفة في تفتيح لون البشرة ومنحها النضارة

يُفتح زيت الكافور البشرة، ويُرطبها، كما يُساهم زيت جوز الهند على تجديد الخلايا، وإصلاحها، مما يساهم في تفتيح البشرة.

المُكوِّنات:

كوب زيت من جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من الكافور المطحون.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المُكوِّنات معًا جيدًا، ويوضع الخليط في وعاء زجاجي، ويُفضَّل أن يكون بلون داكن، ثم يوضع في ضوء الشمس الصباحي، للتأكد من أنَّ الكافور يذوب تمامًا.

قومي بغسل وجهك واتركيه جافًا، خذي كمية صغيرة من هذا الخليط، وقومي بتدليكه بلطف على وجهك، ضعي بعض المرطبات بعد أن يجف تمامًا.

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وصفة زيت الكافور وزيت الخروع

زيت الخروع وزيت الكافور لتفتيح لون البشرة وزيادة نعومتها

تُساعد هذه الوصفة في تنقية البشرة من البقع الغامقة، وتوحيد لونها، ويخلّصها من أي بقع داكنة غير مرغوب بها، بالإضافة إلى زيت الخروع الذي يعمل على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها.

المُكوِّنات:

ملعقة صغيرة من زيت الكافور.

½كوب من زيت الخروع.

½كوب من زيت اللوز.

طريقة الإستخدام:

اخلطي جميع الزيوت جيدًا ثم ضعيها في برطمان محكم الغلق، ثم اغسلي وجهك جافًا وإتركي القناع بعد تطبيقه على وجهك، ثم اغسليه في الصباح بإستخدام منظف معتدل وماء فاتر.



وصفة زيت الكافور والعسل

تُساعد هذه الوصفة في تفتيح لون البشرة وكذلك تويحد لونها

تُساعد هذه الوصفة على تنقية البشرة من الحبوب المختلفة، ، ويُساهم العسل في تجديد خلايا البشرة وترطيبها، وإضفاء النضارة والحيوية عليها، بالإضافة إلى زيت اللوز الذي يُساعد على تبييض البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها، عن طريق إزالة الكلف والقضاء على البقع الداكنة.

المُكوِّنات:

عشر قطرات من زيت الكافور.

تفاحة مطحونة.

ملعقة صغيرة من العسل.

عشر قطرات من زيت اللوز.

طريقة الإستخدام:

اخلطي المُكوِّنات سويًّا في وعاء غير معدني، اغسلي بشرتك بالغسول الخاص بها. ثم، ضعي المزيج على بشرتك مع التركيز على مناطق الحبوب، اتركي المزيج لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وأخيرًا قومي بتمرير قطنة مبللة بماء الورد على بشرتك.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًّا.

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