كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - نلجأ أحيانًا كثيرة إلى الإطلالات السهلة والمنعشة لنحافظ على أسلوبنا وجمالنا ذلك أنَّ الحصول على تسريحة شعر ناعمة هي أفضل طريقة لإكمال إطلالتنا. وبالتالي، نحتاج إلى أفكار أخرى لتسريحه، ومن حسن حظّنا، أنَّ مصففي الشعر الفرنسيّون لهم نظرتهم الفريدة في عالم الجمال، ولا يزالون يتقنون ما يقومون به، ومنهم من أعاد ابتكار الإطلالات الناعمة، وهي تسريحة الكعكة الفرنسية الأمر الذي أعطى هذه الصيحة تحديثًا لا شكّ في أنّك ستحبّينه.

وفيما يأتي، يقدم لك "الخليج 365.نت" مجموعة من أجمل تسريحات شعر الكعكة الفرنسية لإطلالة ساحرة تُناسب جميع مناسباتك:

موديلات تسريحة الكعكة الفرنسية بالخطوات

تسريحة الكعكة الفرنسية لإطلالة ساحرة في جميع مناسباتك

تُعدّ الكعكة الفرنسية من أبسط وأسهل طرق تصفيف الشعر، وتتميز بأنها تسريحة سهلة وتناسب جميع أنواع الشعر، ويمكنك أن تزيينيها ببعض إكسسوارات الشعر، وتعتمد فكرة تسريحة الكعكة الفرنسية على لف الشعر من الخلف بشكل طولي وليس دائري، وفيما يلي نُقدم لك خيارات متنوّعة بكيفية طريقة عمل تسريحة الكعكة الفرنسية، لتتألَّقي وتُصبح إطلالتك ملفتة وجذابة أكثر:



تسريحة الكعكة الفرنسية بأسلوب ذيل الحصان

تسريحة الكعكة الفرنسية بأسلوب ذيل الحصان

الطريقة:

• اغسلي شعرك ثم جففيه جيدًا ومشطيه بواسطة فرشاة شعر.

• اربطي شعرك على طريقة ذيل حصان منخفضة إنما إحرصي على جعلها متراخية، ثبتيها بواسطة حلقة مطاطية في نقطة أكثر إنخفاضًا من العادة.

• اصنعي شكل V بواسطة الأعواد الخشبية.

• لفّي ذيل الحصان نحو الأعلى بطريقة تحصلين من خلالها على شكل موزة.

• استخدمي ما يلزم من الدبابيس لتثبيت الكعكة الفرنسية في مكانها، ثم أزيلي بكل خفّة الأعواد الخشبية من شعرك، وحاولي إخفاء الشعر المتطاير من ذيل الحصان، تحت الكعكة الفرنسية الملفوفة التي صنعتها.

• يمكنك أن تتركي خصلة أمامية من شعرك تتدلى نحو الأسفل لإطلالة أكثر حيوية.



تسريحة الكعكة الفرنسية الملفوفة

تسريحة الكعكة الملفوفة لإطلالة ناعمة وأنيقة

الطريقة:

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اغسلي شعرك ثم جففيه جيدًا ومشطيه بواسطة فرشاة على احد الجانبين.

• استخدمي دبابيس الشعر لتثبيت الشعر في الإتجاه بحيث تكون على شكل X ثم قومي برش مثبت الشعر.

• اعقدي أطراف الشعر من تحت الرقبة بكل رفق.

• استخدمي الأصبع في لف الشعر في الإتجاه المعاكس حتى تمنحي الشعر الشكل الإسطواني.

• استخدمي دبابيس الشعر مرة أخرى لتثبيت التسريحة من الجوانب.

• قومي بإخفاء الشعر داخل أسطوانة التسريحة، عند الوصول إلى حافة الشعر.

• رشّي السبراي المثبت للشعر حتى تنتهي من التسريحة.



تسريحة الكعكة الفرنسية المنخفضة

تسريحة الكعكة الفرنسية المنخفضة لإطلالة أنيقة كلاسيكية

الطريقة:

• ابدئي بدهن شعرك بسيروم ملمِّع ثم قومي بتسريحه للتخلص من تشابك خصلاته.

• إجمعي شعرك للخلف بشكل مشدود ثم إبدأي ببرمه لأحد الجانبين مع الإتجاه للأعلى.

• اثني الأطراف للأسفل وثبتيها داخل الكعكة ببعض الدبابيس، بمجرد الوصول إلى نهاية الشعر.

• رشّي السبراي لتثبيت التسريحة لأطول فترة ممكنة ويمكنك تثبيت إكسسوار جانب الكعكة لإعطائها مزيدًا من الجاذبية خاصة في السهرات.

تسريحة الكعكة الكلاسيكية المعكوسة

تسريحة الكعكة الفرنسية المعكوسة لاطلالة لافتة

تُعدّ من الإطلالات الكلاسيكية، يمكنك إعتمادها لتتألقي جمالًا، وتمنحي نفسك إطلالة فرنسية طبيعية ومثالية.

التسريحات المناسبة لنوع الشعر:

يُقسّم الشّعر إلى عدة أنواع، ولكلّ نوعٍ ما يُناسبه من التّسريحات، وذلك كالآتي:

الشعر الخفيف:

يُنصح بالإبتعاد عن تسريحات الشّعر الطّويل، واتَباع بعض الطّرق لتسريحه بطريقةٍ جميلة، ومِنْها: القَصات القصيرة لهذا النّوع من الشّعر أو مُتوسّطة الطّول، مع طبقاتٍ أكثر ملائمةً.

الشعر متوسط الكثافة:

تُناسب الشّعر مُتوسّط الكثافة جميع تسريحات الشّعر.

الشعر الكثيف:

ننصح بإعتماد قَصّات الشّعر التي تُقلّل من كثافته، وذلك بإعتماد قصّات الشّعر الهندسيّة الشّكل، والطّبقات، لإضافة الحركة، والإبتعاد عن قَصّة الكاريه المُستقيمة، وتُعتبر قصة الشّعر مع طبقات من أكثر التّسريحات المناسبة لهذا النّوع من الشّعر.

الشعر المُجعَّد:

التّسريحة المثاليّة للشّعر المُجعَّد هي التي تُظهر التّموّجات فيه بشكلٍ طبيعيّ، ويمكن تجربة تسريحة الشّعر القصير، أو مُتوسّط الطّول إلى الكتفين.

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