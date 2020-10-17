"القومي للمرأة" يشيد بقرار تمكين السيدات بالمناصب القيادية في المحليات

علاقات و مجتمع

أثنت سناء جمال الدين رئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، على قرار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بتمكين المرأة بالمناصب القيادية بالمحليات.

وأضافت جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه كان هناك الكثير من القرارات السابقة -قبل عام 2011- لم تكن مفعلة بالشكل الكافي، ومن ضمنها إنشاء مواقع اتخاذ القرار أو وحدة تكافؤ الفرص لكل المصالح الحكومية، ولكن المجلس القومي للمرأة طالب بتفعيل ذلك وأن يكون هناك وحدة تكافؤ الفرص للمرأة، والأكفأ يحصل على حقه الطبيعي في الوظائف الحكومية.

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وتابعت بأن قرار وزير التنمية المحلية، لتمكين المرأة بالمناصب القيادية بالمحليات، يوضح الخطة الموضوعة للتميكن السياسي بدرجة معينة في استراتيجية 2030، وهذا ما يؤكد أننا نسير بخطى قوية للغاية نحو تنمية المجتمع وتمكين دور المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن 25% من الحكومة المصرية سيدات، ولأول مرة يكسر الحاجز الزجاجي بعد 30 يونيو، ويكون لدينا وزيرة ومحافظة، وهو ما يعني أننا ندير العجلة نحو التنمية الحقيقية، ووجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار والمواقع القيادية التي تستحقها شيء يحسب للحكومة والدولة المصرية.

وأكدت أن الموروثات الثقافية ما زالت موجودة، ولكن ليست بدرجة السنوات الماضية، لأننا اليوم بدأنا بتمكين المرأة على أرض الواقع، وأثبتت كفاءة أقنعت بها النصف الآخر، وبالتالي ثقافة المجتمع ناحية المرأة بدأت تتغير بنسبة كبيرة عن ما قبل ذلك.