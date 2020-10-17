"إمتى اللقا".. أمنية والدة أحمد منسي تتحقق بعد 3 أعوام من استشهاده

علاقات و مجتمع

"إمتى اللقا" أمنية وحيدة ظلت ترددها "سناء رضا" حين استشهد نجلها العقيد أحمد منسي، واليوم، وبعد فراق دام لأكثر من 3 أعوام، تتلاقى الأراوح بعدما لحقت الأم بنجلها بعد صراع طويل مع المرض.

سلسلة ذهبية تحمل صورة نجلها الشهيد لازمت الأم "سناء"، لم تفارقها سوى اليوم برحيلها، لم ترغب في الظهور كثيرًا، وابتعدت عن الأحاديث الدائرة حول قصة استشهاد نجلها.

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لقاء وحيد ظهرت خلاله الأم مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، بمناسبة عيد الأم، روت من خلاله علاقتها القوية بنجلها "أحمد" الذي لم يفارقها حتى بعد رحيله: "هو معايا مبيسنيش.. بتكلم معاه بليل بيجي بيطبطب عليا، وبكلمه".

مع حلول مساء كل يوم، كانت تمكث الأم بغرفتها تردد كلماتها الحانية: "وحشتني وسبت فراغ.. دايما أطلب إمتى اللقا؟"، فهو في عينيها "الرجل العظيم": "هو عظيم من غير حاجة.. كل يوم معايا بيطبطب، كل يوم يجيلي وأنا نايمة يطبطب عليا، ومحدش هيصدق".

الأم كانت تشعر بما سيحدث لابنها، قبل استشهاده: "السفرية مكنتش مطمنلها، كان كل يوم يكلمني الساعة 7 عشان اتطمن عليه.. لكن لما قعد أسبوع ميكلمنيش مطمنتش، قلبي مكنش مطمن".

تلقت "سناء" خبر استشهاد نجلها أحمد منسي، واحتفظت بقوتها: "لازم أكون قوية عشان ولادي يثبتوا.. وهو مسبنيش.. ودايمًا أردد إمتى اللقا".