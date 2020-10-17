الامارات | رحيل والدة البطل المصري أحمد منسي.. وأمير كرارة ينعى أم الشهيد

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل والدة البطل المصري أحمد منسي.. وأمير كرارة ينعى أم الشهيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيّب الموت، اليوم السبت، والدة البطل المصري أحمد منسي، الذي تناول مسلسل «الاختيار» ملامح من سيرته وبطولاته، وحظي بشعبية كبيرة داخل مصر وخارجها.
وتوفيت والدة منسي إثر أزمة صحية تعرضت لها مؤخراً، حسب تقارير إعلامية مصرية، أكدت أن الراحلة ستدفن بجوار ابنها البطل الذي استشهد في السابع من يوليو عام 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء.
من جهته، نعى النجم أمير كرارة، الذي جسّد دور أحمد منسي في مسلسل «الاختيار»، أم الشهيد، طالباً من متابعيه على حسابه على مواقع التواصل الدعاء لها. وكتب كرارة: «توفيت إلى رحمة الله والدة الشهيد عقيد أحمد منسي.. نسألكم الدعاء».
كما نعى الراحلة العديد من الشخصيات المصرية والعربية، وروّاد على مواقع التواصل.
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