للوقاية من كورونا.. نصائح وإجراءات يجب اتباعها عند عودة طفلك من المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بدأ اليوم ماراثون العودة إلى المدارس من جديد بعد انقطاع دام لأشهر بسبب الإغلاق إثر تفشي فيروس كورونا، حيث يعود الطلاب إلى مدارسهم وسط تخوف وترقب من الأهالي.

الحكومة من جانبها وضعت خطة محكمة وإجراءات احترازية تجنبا لانتقال العدوى وتفشي الفيروس بين الطلاب، ولعل أبرزها تقسيم كثافات الطلاب على مختلف أيام الأسبوع.

ونستعرض عدة نصائح وإجراءات عليك اتباعها عند عودة طفلك من المدرسة للوقاية من كورونا، وفقا لمعايير وضعتها وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

تعقيم الملابس والأدوات المدرسية

يجب على كل أسرة الحرص على تعقيم الملابس والأدوات المدرسية الخاصة بأطفالها بمجرد عودتهم من الخارج قبل دخول المنزل كإجراء وقائي مهم للغاية.

التخلص من الكمامة بشكل صحيح

بمجرد وصول طفلك إلى المنزل يجب تقديم النصيحة له بشأن الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة، عن طريق عدم لمسها إلا من الأطراف وإلقائها في القمامة فورا.

غسل اليدين بالماء والصابون

على الأسرة أن تحرص على مطالبة طفلها بغسل يديه فورا بعد عودته من المدرسة بالماء والصابون لمدة دقيقتين، للوقاية من كل الفيروسات.

تغيير الملابس فور العودة

بمجرد عودة الطفل من المدرسة، يجب أن يتخلص من الملابس الخارجية والحقيبة عند مكان مخصص لها، ليتم غسلها، وبالنسبة للحذاء من الأفضل تركه في الخارج.

قياس درجة حرارته

عن طريق الترمومتر الذي يتم بيعه في الصيدليات، يمكن الاطمئنان على طفلك وقياس درجة حرارته فور عودته من المدرسة للتأكد من سلامته.

توعية الطفل بضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية كل يوم

على الأسرة توعية الطفل بضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية كل يوم لحماية نفسه في المدرسة والمواصلات وفور عودته.

تقوية مناعة الطفل

على الأسرة أن تحرص على تغذية طفلها بالأطعمة والمشروبات التي تقوي جهاز المناعة لديه فور عودته من المدرسة، خاصة بعد اختلاطه بعدد كبير من الأشخاص حتى عودته إلى المنزل.

7 عناصر طبيعية تقوي مناعة طفلك

- الزنك

يرتبط نقص الزنك بقلة عدد خلايا الدم البيضاء، لذلك احرص على أن يأكل طفلك: صفار البيض، والمكسرات، والكمّون، والكزبرة، والحلبة، والحبّهان، والبقول، والحبوب الكاملة، واللحوم والأسماك.

- فيتامين "سي"

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زيادة فيتامين "سي" في الجسم تسرّع من الشفاء من البرد، ومن إنتاج الكولاجين في العظم وتحت الجلد، وتقوّي اللثة. يوجد فيتامين "سي" في الطماطم، والحمضيات، والفلفل الأحمر والأخضر، والجوافة، والمانجو، والفراولة، والكرنب، والبروكلي، والخضروات الورقية.

- فيتامين "د"

يحمي فيتامين "د" من أمراض المناعة الذاتية، ومن السموم التي توجد في الأطعمة. يوجد الفيتامين في البيض والأسماك وخاصة السلمون والسردين والمكاريل، وفي الفطر.

- فيتامين "أ"

يزوّد فيتامين "أ" الأجسام المضادة للميكروبات في الدم، ويوجد في: الحليب، واللوز، والبندق، والفستق، وزيوت الخضروات، والفواكه والخضروات البرتقالية مثل المانجو والشمام والبطاطا الحلوة والفلفل البرتقالي والمشمش والبابايا.

- فيتامين "ب6 وب9"

يلعب فيتامين "ب6" دوراً هاماً في وظائف الدماغ وبناء الهيموغلوبين، ويؤدي نقصه إلى الأنيميا وشحوب الجلد. للحصول على فيتامين "ب6" تناول الدجاج والبيض والسمك. ويؤدي نقص فيتامين "ب9" إلى إضعاف وظائف المناعة. يوجد الفيتامين في: صفار البيض البروكلي والهليون والسبانخ والبقوليات والحبوب الكاملة.

- الماغنيسيوم

يشارك الماغنيسيوم في مجموعة كبيرة من العمليات الكيميائية بالجسم، والتي تنعكس على قوة المناعة. للحصول على الماغنيسيوم تناول الفلفل الأسود، والبذور، والكمّون، واللوز والمكسرات، والحبان، والخبز الأسمر.

- السيلينيوم

يساعد على محاربة العدوى الفيروسية، ويوجد في الفطر (المشروم)، والبقوليات، والمكسرات، والخردل، والسمسم، وصفار البيض، والأسماك والأكلات البحرية.

القواعد الذهبية العشرة للوقاية من كورونا، وفقا لوزارة الصحة:

1-غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

2-التهوية الطبيعية.

3- عدم لمس أغراض الآخرين أو الأسطح.

4- استخدام الأدوات الخاصة.

5- ترك مساحة للأمان بين الأفراد والتحدث بصوت معتدل.

6- عدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل.

7- الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات أمان أفضل من الانتظار في الداخل.

8- عدم الاقتراب من مكان به تزاحم.

9-تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترة مناسبة وممارسة الرياضة الخفيفة بالمنزل.

10- اتباع آداب العطس والسعال في منديل أو بالكوع وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم.