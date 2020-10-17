الحادث الـ3 خلال شهرين.. قتل واغتصاب طفلة عمرها 3 أعوام بالهند

علاقات و مجتمع

واحدة هي الأبشع من جرائم اغتصاب الأطفال في الهند، راحت ضحيتها هذه المرة صغيرة لم يتعد عمرها الثلاثة أعوام التي جرى قتلها أيضًا، نتيجة خلافات بين العائلات المتنازعة في منطقة "لاكيمبورخير" بولاية "أوتار براديش".

بدأ اكتشاف الحادث البشع، حين أبلغ والدها عن تغيب ابنته، ذات الثلاثة أعوام، وعقب مرور قرابة الـ24 ساعة، عثر الأهالي على جثة طفلة هامدة، تطابقت أوصافها مع الطفلة المتغيبة، خاصة أنه جرى العثور عليها في حقل يبعد عن منزلها بـ1600 قدم، بحسب ما ذكرته "ديلي ميل" البريطانية.

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وبحسب تحريات الشرطة الهندية التي أكدت أن الطفلة الضحية تعرضت للاغتصاب والخنق حتى الموت، وجرى إلقاء القبض على المشتبه به الذي اتهمه والد الطفلة بخطف ابنته وقتلها بسبب خصومة عائلية قديمة.

ونشرت الصحيفة البريطانية صور لجثة الطفلة الهامدة، بعدما عثر عليها الأهالي، في المنطقة التي شهدت حادثتين سابقتين ضحيتهما أطفال أيضًا خلال 20 يوما فقط.

وكانت منطقة "لاكيمبورخير"، شهدت حادثتين ممثالتين بسبب الخلافات والنزاعات العائلية.

وكان قد عثر على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا بعد خروجها من منزلها لاستكمال أوراق حصولها على منحة دراسية وهي ميتة ومشوهة، بعد تعرضها للاغتصاب بالقرب من بركة تبعد عن قريتها مسافة 200 متر.

وقبل هذه الحادثة عُثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في حقل قصب السكر، بعد تعرضها للاغتصاب والخنق حتى الموت.