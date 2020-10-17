رواية أخرى عن خلافات بوسي ووالدها: طردها وأمها في الشارع

علاقات و مجتمع

صورة مرفقة بـ"إيموشن" وورود، ظهرت من خلالها المطربة الشعبية بوسي، مرتدية فستان مجسم مزين بالورود، هو الظهور الأول للمطربة الشعبية عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، عقب أزمتها مع والدها محمد شعبان، التي فجرها قبل قرابة اليومين.

أزمة المطربة الشعبية مع بوسي مع والدها، ظهرت حين خرج في مقطع فيديو متداول، يشكو من ابنته التي تجاهلت حالته المرضية وتركته دون أن تنفق عليه: "بنتي مش بتسأل عليا.. ومنذ فترة وأنا لا أعرف عنها أي شيء.. أنا عندي 77 سنة.. ومش قادر أتحرك وتعبان وعندي البروستاتا ومبشفش بعيني ومحتاج أعمل فيها عملية".

مقطع فيديو والد "بوسي"، ربما أحدث الاستجابة التي يريدها، فبحسب مصدر لـ"الوطن"، كشف أن المطربة الشعبية أجرت اتصالا هاتفيا مع والدها، طالبته بعدم الانسياق إلى وسائل الإعلام وعدم سرد تفاصيل حياتهما الشخصية حتى لا تقطع علاقتها به للأبد، كما أخبرته أنها سترسل له ما يريده بقدر المستطاع دون أن تقابله بسبب مشكلات أسرية قديمة بينهما.

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لم تفصح "بوسي" عن تفاصيل الخلافات الأسرية التي جمعتها بوالدها، لكن الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثارت حولها الجدل ما بين التعاطف مع والدها والمؤيد لموقفها بسبب ما فعله بها الأب قديمًا.

فكانت من ضمن التعليقات التي تلقتها بوسي: "عيب عليكي يابوسي أوقفي جمب والدك محتاجك وطالب مساعدتك ليه وده أبوكي مهما حصل متسبيش أبوكي ولا تقل لهما أف ولا تنهرهم" "عيب عليكي يا ياسمين يا بنت محمد شعبان الرجل الغلبان اللي مش لاقي ياكل وبيشحت على المساجد".

بينما جاءت التعليقات الداعمة لموقف المطربة الشعبية، مفسرين من خلاله أسباب الخلافات: "هي الدنيا دواره وربي عاقبه وخله مشرد بالشوارع نفس ما طردها وشردها هي وأمها بالشارع هم وصغار وزي ما في عقوق والدين في برضو عقوق الآباء للأبناء أنتي ما تعرفي ولا حد يعرف اللي مرت فيه هي وأمها لما طردهم من البيت" "متسمعيش كلام الناس اللي بتقلك أنتي عاقة والدك لأن ماحد يعرف العذاب اللي أنتي مريتي فيه غير أنتي وأمك" "سيبك من كل الناس اللي عاملة شيوخ وملايكه دول.. ربنا يعينك ويقويكى وينصفك" "خليكي زي مانتي وملكيش دعوه بكلام الناس".

ورغم حالة الجدل بين تعليقات المتابعين، لم ترد المطربة الشعبية على أيًا منهما، إذ أنها لم توضح في السابق أسباب الخلافات.