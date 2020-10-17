نيللي كريم تستحضر كواليس وفاة والدها: كان نفسي اتجوز واحد زيه

علاقات و مجتمع

حلت الفنانة نيللي كريم، مساء أمس الجمعة، ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامجها "السيرة" المُذاع على فضائية dmc، حيث تحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية، وعلاقاتها بأولادها وزيجاتها السابقة.

وتطرقت الفنانة للحديث عن والدها الذي فقدته في سن الـ 16 عاما، عقب مكوثه فترة بالعناية المركزة، وقالت: "الخبر جالنا 5 الصبح من المستشفى، ومكنتش بعرف أزوره عشان الزيارات كانت ممنوعة عنه، ووقتها كنت رايحة وفاكراه تعبان زي ما والدتي بلغتنا".

Advertisements

وتابعت الفنانة: "محكوليش اللي بيحصل، والدتي كانت متماسكة جدًا منهارتش ومكانش فيه شحنة نكد، لكن بعدين استوعبت اللي بيحصل واتأثرت".

وعن افتقادها لوالدها، قالت "نيللي": "بفقده في كل وقت صعب بمر بيه زي الأزمات العاطفية، وقتها بدور على ضهر، بفقده في كل نجاح بحققه".

واختتمت: "كان بيدلعني خدت منه ملامحه وروحه المصرية، وكان نفسي اتجوز واحد زيه".

وأهدت "نيللي" سيرتها لوالدها نظرًا لأنه لم ير نجاحاتها واختارت عنوان سيرتها "بنت اسمها ذات"، متذكرة تأثير الفنانة فاتن حمامة والمنتج جمال العدل في حياتها المهنية .