نصيحة من دعاء عبدالسلام "لو عاوز تتجوز على مراتك": "متقولهاش"

علاقات و مجتمع

ذكرت الكاتبة دعاء عبدالسلام، أسباب تبنيها دعوة تعدد الزوجات، بعدما رصدت الكثير من العوامل والمتغيرات في الأسرة المصرية.

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وأوضحت "دعاء"، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها حصلت على درجة الماجستير بعد دراستها عن الطلاق: "من أهم الحاجات اللي اكتشفتها نسب الطلاق بتزيد بشكل مأساوي.. العلاقة بين الرجل والست واخدة شكل الندية والمساوة وزي زيك".

وتابعت الكاتبة بأن العديد من الظواهر السيئة شهدها المجتمع في الفترة الأخيرة منها التحرش وزنا المحارم: "متغيرات كتير جدًا حصلت في القالب الأسري.. فقدنا صلابة وقوة الأسرة المصرية وقوامة المجتمع هي نتاج الأسرة".

وأوضحت "دعاء"، أنه من خلال دراستها والأبحاث وجدت أن نسب البنات تزيد عن الولاد بشكل أكثر: "دول مين هيتجوزهم.. ونسب المتأخرات عن الزواج والأرامل كتير جدا.. وإحنا عندنا رخصة من ربنا مفيش خلاف عليها".

وبررت موقفها عن ضرورة إخفاء الرجل عن زوجته، زواجه من امرأة أخرى، بقولها: "لما هي هتعرف صداها مش لطيف.. ضرر أخف من ضرر.. الضرر في معرفتها أشد من إنها تعرفها يبقى أنا أخبي عليها.. وطبيعي جدًا أن لما يخبي شغله الشاغل هيرضى الأول دا.. ومفيش ست هتوافق أن لما يقولها أنا رايح أتجوز عليكي".