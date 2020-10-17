احذر.. برودة القدمين تشير إلى هذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت طبيبة الأعصاب الروسية إيرينا لاسكينا، إن برودة القدمين يمكن أن تشير إلى أمراض الأوعية الدموية والعصبية. وتنصح الطبيبة بالخضوع لفحص طبي إذا كان هذا المرض غير مرتبط بظروف مثل التواجد في الأماكن الباردة.

وقالت لاسكينا: "قد تكون (برودة القدمين) أحد أعراض ظاهرة «رينو»، واعتلال الأعصاب المتعدد المتعلقة بداء السكري، أو التسمم المزمن بالمعادن الثقيلة وما يصاحب ذلك من أمراض الكبد والكلى". في هذه الحالة، توصي المختصة باختيار الملابس والأحذية المناسبة. وفقا لصحيفة عكاظ.

ونصحت الطبيبة بعدم ارتداء أحذية ضيقة، والامتناع من شراء أحذية مصنوعة من مواد اصطناعية، وتدريب الأوعية عن طريق استخدام الماء البارد والساخن عند الاستحمام في الصباح، وحمام دافئ مع ملح البحر قبل النوم.

وأشارت الطبيبة إلى ضرورة إدراج الأطعمة البروتينية والدواجن والبقوليات في النظام الغذائي، وزيادة استهلاك الخضار والفواكه وتناول الفيتامينات خلال الطقس البارد.

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