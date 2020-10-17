بنفس الزي.. ليلى علوي ترقص في حفل الهضبة بعد مشاركتها بعزاء محمود ياسين (فيديو)

لايف ستايل

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمقطع فيديو خلال تواجدها بأحدث حفلات الهضبة الفنان عمرو دياب، أمس، والتابعة لإحدى شركات التنمية العقارية.

وظهرت الفنانة بملابس سوداء من الستان والدانيل الأسود، مع الشعر المنسدل وأحمر الشفاه، وهي تتفاعل بوصلة رقص مع أغنية الهضبة "بحبه".

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جدير بالذكر أن الفنانة ليلى علوي ظهرت بنفس إطلالة الحفل في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، الذي أُقيم قبيل الحفل مباشرة في اليوم نفسه، حيث أدت واجب العزاء الذي كانت في مقدمته، ثم شاركت في حفل الفنان عمرو دياب.

ورحل عن عالمنا الفنان محمود ياسين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

وبعث الرئيس الفسلطيني محمود عباس أبو مازن، برقية تعزية إلى أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، أمس الخميس، خلال مراسم تشييع الجنازة التي خرجت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وأصيبت الفنانة المعتزلة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، بحالة انهيار شديد، خلال مراسم تشييع الجثمان، ودخلت في نوبة بكاء مرددة: "يا حبيبي.. حبيبي راح.. يا أغلى الناس يامحمود"، وسط تواجدها بصحبة أبنائها عمرو محمود ياسين، وزوجته المذيعة آيات أباظة، وشقيقته رانيا محمود ياسين، وزوجها محمد رياض، وعدد من نجوم الفن.