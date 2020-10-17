طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

علاقات و مجتمع

نشر المخرج طارق العريان، صورا عدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تجمعه بطفليه التوأم "آدم وعلي" من زوجته السابقة الفنانة أصالة، الأمر الذي اعتبره المتابعين له أن ذلك ردًا على الانتقادات التي وجهها له ابن أصالة خالد الذهبي، لعدم الاهتمام بأبنائه.

ومنذ أيام عدة وجّه خالد الذهبي، ابن الفنانة أصالة انتقادات لاذعة لطليق والدته طارق العريان، من خلال نشره صورة تجمعه بوالدته وشقيقيه التوأم وقوله "أخبرني هل تقضي الوقت مع أسرتك، لأن الرجل الذي لا يقضي وقتًا مع عائلته لا يكون رجلًا بشكل حقيقي".

وجاء رد طارق العريان، بنشر عدة صور في الساعات الماضية بصحبة طفليه، وعلق على الصورة الأولى بقوله "الألوان المضيئة في حياتي، آدم وعلي".

وعلق طارق العريان، على الصورة الثانية التي تجمعه بطفليه، "يوم عائلي مع رجالتي".

واكتفى طارق العريان، في الصورة الثالثة بوجود تعليق عليها، وقوله "لا تبالي بالانتقاد فالحشرات تهاجم المصابيح المضيئة دائمًا".

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وعقب الفنان أحمد فلوكس، على ما كتبه طارق العريان بقوله "كالعادة جبت من الآخر".

وجاءت تعليقات بعض المتابعين لحساب طارق العريان، مابين "إنت خسرت أصالة"، ورفض آخر أن يصدر هذا الكلام ردا على خالد الذهبي ابن أصالة وقوله "عيب، في مقام ابنك وتربيتك".

واعتبر بعض المتابعين أن قيام طارق العريان بنشر صورته بصحبة أبنائه تأكيدًا على اتهامات ابن أصالة بأنه لا يسأل على أبنائه، حيث كتب أحدهم "التبرير بالصور أكبر دليل على إنك غلطت، الله يهدي بالكم يا رب ولا يفرق عيلة عن بعضها البعض والله لا يسامح اللي كان السبب".

في بداية شهر يناير 2020، أعلنت الفنانة أصالة انفصالها رسميًا عن المخرج طارق العريان، بعد زواج استمر نحو 14 عامًا، أثمرعن إنجاب ولديها "آدم" و"علي".

وكتبت أصالة وقتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائياً عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى من الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

وأضافت الفنانة أصالة: "أنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جداً، سأبقى دائمًا أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".