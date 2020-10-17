مصطفى يشتري "سبلايز" لطفله بـ3500 جنيه: "من الفجالة والمدرسة حكومة"

علاقات و مجتمع

في تمام الساعة السابعة صباحًا، انطلق مارثون اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، وسط خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

فرحة عارمة عاشها طُلاب المرحلة الدراسية الأولى بالمدارس، وخاصة أطفال KG 1، الذين يخطون بأقدامهم أولى درجات مستقبلهم التعليمي، بـ"يونيفورم" جديد، وحقيبة مختلفة، و"سبلايز" بجانب الكُتب الدراسية، وكأنه اليوم الأول في العيد عقب شهر صيام.

وعلى الرغم من فرحة الطُلاب، إلا أن الكثير من مشاعر المسؤولية والضغوطات المادية طاردت أولياء الأمور، خاصة الطلبات التي توجهها المدارس والتي تتكلف آلاف الجنيهات.

وفي هذا الإطار شارك أحد أولياء الأمور، يُدعى "مصطفى الشافعي" بصورة بجانب "السبلايز" الخاصة بنجله، مُعلقًا: "ابني رايح KG 1 اشترتله سبلايز بـ 3600 جنيه".

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حديث "مصطفى" بات يشغل المجموعات الخاصة بالطلاب وأولياء الأمور، متسائلين عن حقيقة السعر، وما الذي تتضمنه "السابلايز" لكي يصل سعرها لهذا المبلغ، فضلًا عن التفاعل مع المنشور بين السخرية والاستنكار.

ومن جانبه، قال "مصطفى" والد الطفل "فارس": "إنه تفاجئ بالسعر خاصة إن نجله في KG 1 لا زال بالعام الدراسي الأول قبل المرحلة الابتدائية".

وتابع "الأب" خلال حديثه لـ "هُن": "المدرسة في منطقة زهراء مدينة نصر، وهي مدرسة حكومية لكن بمنهج إنترناشيونال، وده يمكن اللي على السعر وخلاهم يطلبوا المواد والأدوات دي".

وكشف "الأب" عن سبب ارتفاع السعر ومكان الشراء، قائلًا: "اللي وصلنا للسعر ده هو إن المدرسة طالبة الأدوات (برندات) وروحت اشتريتهم من الفجالة كمان، ووصل سعرهم لـ 3500 جنيه".