فيديو.. تمارين صباحية بمدرسة خلال الطابور على نغمات فيروز

علاقات و مجتمع

شاركت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، والمحامية بمحكمة النقض، متابعيها، مقطع فيديو يرصد طابور الصباح، داخل إحدى مدارس الفيتات، بالتزامن مع انطلاق اليوم الدراسي الأول بالعام الجديد.

وظهرت الطالبات داخل المدرسة التي لم تذكر أسمها، وهن يرقصن ويتدربن على أغنية الفنانة فيروز، "نسم علينا الهوى"، بدلًا من الطابور الصباحي الاعتيادي.

وعلقت "ناهد" عبر صفحتها الرسمية "حكايات نهاد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الدراسة والسعادة رجعوا السعادة للمدارس، خلوا الولاد والبنات يحبو مدارسهم ويرجعوها سعداء".

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وتابعت: "رجعوهم يسمعو مزيكا حلوة ويحسو بيها، رجعوهم بشر عندهم إحساس، ساعتها هيقل غضب وعنف الأولاد والبنات وعلاقتهم بأهلهم هتكون افضل، لما يحسوا إنهم بني آدمين مش مكن، هيحترموا بعض وينتهي التحرش والتنمر والأفكار الغبية والمتطرفة، في مدرستي كنا بنعزف مزيكا في طابور الصباح".

وكانت وزارة التربية والتعليم، أقرت خطة العام الدراسي الجديد، والتي تعتمد على نظام التعليم الهجين الذي يجمع "الأونلاين" والذهاب للمدرسة لعدد محدود من الأيام، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم الرقمي عبر وسائل الإنترنت أصبح منتشرا في جميع أنحاء العالم الذي يتغير في الاتجاه الرقمي سواء في تحويل النقود أو حجز الطيران والفنادق، ومن الصعب إنشاء جيل لا يستطيع التعامل مع أدوات العصر الحديث، موضحا: "العالم كله بقى رقمي ودي مش بدعة احنا اخترعناها".

وأوضح "شوقي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة "القاهرة والناس"، أن وزارة التعليم، تؤهل جيلا بأدوات جديدة مع توفير الأدوات القديمة التي ما زالت موجودة من فصول ومعملين، مضيفا: "احنا استثمرنا في محتوى رقمي اختياري كنوع من زيادة المصادر المتاحة".