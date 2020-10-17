كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 11:47 صباحاً - يعدّ اللون الأسود سيد الألوان، ويتصدّر قائمة الألوان الأنيقة الخاصة بالحفلات والمناسبات المختلفة، على الرغم من أن لونه قاتم، لكن في مجموعات خريف وشتاء 2020-2021 للأزياء الراقية، كان هناك الكثير من موديلات فساتين سهرة باللون الأسود مبتكرة بالتطاريز الهادئة بالخامات المختلفة، بالإضافة إلى استخدام الخامات المختلفة؛ كالدانتيل والحرير والشيفون، وخامات أخرى عديدة أنثوية وناعمة.

يتميز اللون الأسود في فساتين السهرة بأنه واحد من أجمل الألوان وأكثرها فخامة، فهو خيار رائع لمعظم السيدات في المناسبات المختلفة؛ للحصول على إطلالة مميزة.

فساتين سهرة باللون الأسود من مجموعات الأزياء الراقية

فستان سهرة من شانيل CHANEL

الأناقة العالية

فستان سهرة من ديور Dior

من الملاحظ أن العديد من السيدات يخترن اللون الأسود في فساتين سهراتهن التي تتسم بالأناقة العالية، فالأسود هو ملك الألوان؛ لأنه يوحي بالكثير من الأناقة والأنوثة، إضافة إلى أنه كلاسيكي لا يخرج من الموضة أبداً، وبالرغم من ذلك؛ نشاهد دور الأزياء العالمية في كل موسم تقدّم أجمل التصميمات العصرية والفاخرة منه، ولا سيّما على فساتين السهرة، وطبعاً معظم النساء يفضلن اللون الأسود في الأزياء الرسمية؛ بعدما برزت أفخم فساتين السهرة السوداء، وقد تألقت بها السيدات في مختلف المناسبات.

لا شك أن فساتين السهرة المطرزة برزت بقوة خلال هذا الخريف، وجاء بعضها مزيّناً بالكامل بالتطريز الذي يلائم النحيفات الممشوقات، بينما برز حضور للفساتين المطرزة فقط حول التوب، والتي تناسب نحيفات الصدر.

Advertisements

فستان سهرة من جيامباتيستا فالي Giambattista Valli

أما فساتين السهرة المنفوشة فكان حضورها فخماً، إن كان فستان ديكولتيه محبوكاً بالتطريز، أو الفستان بالتنورة الشفافة المزوّد بحزام جلد عريض، ما على السيدة سوى أن تعتمد التصميم الأول؛ لتخفي قوامها الممتلئ، أو أن تختار الثاني في حال كانت نحيفة الساقين.

أما فساتين السهرة مستقيمة القصة؛ فقد برزت هذه التصاميم المزدانة بالأهداب مع شق طويل، بالإضافة إلى موديلات تتسع تدريجياً وصولاً إلى الحافة، ما على السيدة سوى اختيار أحد هذه التصاميم المميزة؛ لتطيل قامتها القصيرة.



تابعي المزيد: ملابس من الترتر لسهرات هذا الشتاء



تفاصيل مميزة على الأكتاف

فستان سهرة من بالمان Balmain

يجب ألا ننسى فساتين السهرة باللون الأسود من مجموعات الأزياء الراقية الناعمة والمزوّدة بكابات شيفون طويلة، كما احتلت الفساتين ذات الأكمام المنفوخة قسماً كبيراً من المجموعات الجديدة، خاصة الفستان الأسود بقصة حورية البحر، مع العلم أن هذه الموديلات تساهم في زيادة عرض الأكتاف، وبالإمكان تنسيقه مع كلاتش ذهبي صغير، بالإضافة إلى الفستان المصمّم بأكمام شفافة مطرزة، وتناسبه حقيبة وحذاء باللون الأحمر.

فستان سهرة من رونالد فان دير كامب Ronald Van Der Kemp

أما فساتين السهرة السوداء القصيرة، فقد برزت بتصميم ذي الياقة الملتفة على العنق الـ Halter dress والذي يمكن تنسيقه مع حذاء أسود برباط يلف الكاحل، بالإضافة أخيراً إلى الفستان المزدان بالريش النافر على الأكتاف والأكمام، والذي يمكن تنسيقه مع وشاح من الفرو البيج.



تابعي المزيد: فساتين سهرة صيحة ما قبل خريف 2020