تنسيقات خريفية للمحجبات من وحي دعاء محمد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 11:47 صباحاً - تعتمد البلوجر المصرية دعاء محمد على خيارات الأزياء المتنوعة بالأسلوب الشبابي المحتشم، ولفصل الخريف الحالي نلهمك -عزيزتي- من وحيها عدة تنسيقات يمكنك اعتمادها في مظهرك اليومي بأسلوب متجدد ومتماشٍ مع موضة هذا العام، فإليك الخيارات.



الفساتين السوداء في الخريف

الفساتين السوداء في الخريف



تخفي الفساتين السوداء الكثير من عيوب الجسم، وتمنحك إطلالة أنيقة محتشمة وفاخرة، لذا تأنقت دعاء محمد بفستان أسود من القطن الواسع المزين بقبعة للرأس مع حذاء رياضي وحجاب يكسوهما اللون الأبيض وحقيبة سوداء للخصر لمظهر حيادي ناعم، وتزينت بفستان أسود ضيق مع قميص أبيض منفوخ الأكمام وحجاب ملون بالأبيض والأسود، وأكملت مظهرها بقلم الروج الأحمر لخيار كلاسيكي جذاب.

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خيارات معطف الكيمونو للمحجبات

خيارات معطف الكيمونو للمحجبات



تعتمد الكثيرات من المحجبات على معاطف الكيمونو؛ لكونها تخفي تفاصيل الجسم، وتمنحهن إطلالة أنيقة وعصرية، لذا أطلت بمعطف الكيمونو السماوي المزين بالزهور الصفراء مع بنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض، وأكملت أكسسوارات الإطلالة بالأبيض والفضي لمظهر ناعم مناسب للإطلالات الصباحية، ولإطلالة أخرى ظهرت بمعطف الكيمونو الأبيض المزين بالرسوم الخضراء والصفراء مع تيشيرت أبيض وبنطال واسع من الجينز الأزرق لخيار خريفي مميز، كما تزينت بمعطف الكيمونو البني مع تيشيرت أبيض بكتابة سوداء وبنطال أبيض واسع، وأكملت ملحقات الإطلالة بالأبيض والبني لمظهر حيادي مميز.

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تنسيقات التنورة مع معطف الجينز لمظهر شبابي أنيق

تنسيقات التنورة مع معطف الجينز لمظهر شبابي أنيق



تفضل النساء المحجبات ذوات الجسم العريض من الأسفل اعتمادَ التنانير الواسعة بالألوان المناسبة لهن بتنسيقات مختلفة ومميزة، وعن دعاء محمد فهي تفضل تنسيق التنورة الواسعة مع معاطف الجينز بمختلف تصميماتها، لذا ارتدت تنورة حمراء بطبقات مطاطية مع تيشيرت أبيض مزين بالأحمر ومعطف الجينز الأزرق لمظهر حيادي جذاب، ونسقت تنورة بيليسيه زهرية مع تيشيرت أبيض ومعطف من الجينز الأزرق لخيار أنثوي مناسب للشابات، وفي إطلالة ثالثة بالتنورة اختارت تنورة مزينة بطبعات حمار الوحش مع تيشيرت أبيض ومعطف من الجينز، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالفوشيا والذهبي.

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إطلالات القمصان العصرية بأسلوب دعاء محمد

إطلالات القمصان العصرية بأسلوب دعاء محمد



توفر القمصان بأنواعها الكثيرَ من الجمال على إطلالتك، وتمنحك مظهرًا عمليًّا مميزًا، ولصيحة هذا العام يمكنك اعتمادها بأسلوب عصري مناسب للشابات؛ حيث تألقت دعاء محمد بقميص زهري ذي أكمام واسعة مع تنورة بيليسيه سوداء وحزام عريض للخصر، وتجملت في إطلالة أخرى بقميص طويل أبيض مع بنطال ومعطف رياضيين باللون الأسود، وذلك لإطلالة مريحة في السفر.