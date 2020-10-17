مكياج هنا الزاهد يحولها الى نسخة عن مارلين مونرو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 11:47 صباحاً - تُعرف النجمة المصرية هنا الزاهد بشعرها الطويل الأشقر وعينيها الزرقاوين، وهي تعتمد أساليب مكياج وتسريحات شعر مختلفة، ناعمة أحياناً وقوية أحياناً أخرى. إلا أنها في أحدث صور لها على حسابها في إنستقرام، اختارت الظهور في مكياج وتسريحة شعر حوّلاها الى نسخة طبق الأصل عن النجمة الراحلة مارلين مونرو، فما هي تفاصيل هذه الإطلالة؟ إليك التفاصيل في هذا المقال.



روج أحمر جريء

هنا الزاهد بمكياج مارلين مونرو



اعتمدت النجمة هنا الزاهد مكياجاً ساحراً بدت من خلاله كشبيهة للنجمة الراحلة مارلين مونرو، حيث اختارت الروج الأحمر الجريء بطبقات مكثفة، الذي منحها شفاهاً بارزة وأكبر حجماً. كذلك، اعتمدت مكياج عيون على طريقة مارلين مونرو، ارتكز على ظلال العيون الخفيفة باللون الأبيض، والأيلاينر على خط الرموش العلوية، بخط رفيع في أول العين ثم عريض عند زاوية العين الخارجية وممتد الى الخارج ونحو الأعلى لتوسيع العين وجعلها أكبر حجماً، إضافة الرموش الاصطناعية الطويلة في النصف الخارجي من العين مع الماسكرا السوداء الكثيفة، والهايلايتر عند نهاية الحاجبين، والكونتور لتظليل الجزء السفلي من وجهها. حتى أنها زينت وجهها بالشامة المستديرة نفسها التي اشتهرت بها مارلين مونرو بالقرب من فمها.

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تسريحة شعر بتموجات كلاسيكية

هنا الزاهد بتسريحة مارلبن مونرو



الى جانب مكياج هنا الزاهد الجريء، اختارت أيضاً قصة شعر وتسريحة شعر مارلين مونرو باللون الأشقر القوي، حيث ظهرت بتسريحة الويفي الكلاسيكية الأيقونية التي اشتهرت بها النجمة الراحلة الى جانب الغرة الجانبية المنسدلة والمسحوبة على الجبين. ويبدو أن النجمة هنا الزاهد لجأت الى الشعر الأشقر الاصطناعي، نظراً الى أنها تتمتع بشعر أشقر طويل مع الغرة القصيرة التي تغطي كامل الجبين.

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