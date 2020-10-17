أفضل ماسكات الكركم للوجه لبشرة مشرقة ومتوازنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 11:47 صباحاً - من بين جميع المكونات والمستحضرات المتوافرة في الأسواق، التي تعدك ببشرة أكثر توهجاً وإشراقاً خلال الشتاء، يعد الكركم، أو العقدة الصفراء، الأفضل بينها، مما يفسر دخوله في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة، من بينها السيروم والمقشرات وماسكات الوجه... فهو يتميز بفوائده المضادة للالتهابات والجراثيم، التي تعمل على تهدئة البشرة وجعلها متوازنة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل ماسكات الكركم للوجه، التي تمنحك بشرة ناعمة ومشرقة ومتوازنة خلال الأيام الباردة.



Dr. Roebuck's Tama Healing Mask

Dr. Roebuck's Tama Healing Mask

يساعد قناع الوجه هذا الذي يتركز بشكل أساسي على مادة الكركم، في معالجة حب الشباب والبثور، وتهدئة البشرة المتهيجة. كما يعمل أيضاً على ترطيب البشرة ومنحها التوازن بفضل احتوائه على طين الكوالين وزيت الأفوكادو والعسل.

تابعي المزيد: فوائد الكركم وخلطاته لتفتيح البشرة



Kora Organics Turmeric Brightening & Exfoliating Mask

Kora Organics Turmeric Brightening & Exfoliating Mask

يعد ماسك الوجه هذا من أفضل مستحضرات العناية بالبشرة بالنسبة الى النجمة ميرندا كير، فهو يدخل في صلب روتين العناية بالبشرة الذي تعتمده. فهو يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، مما يضيء البشرة ويمنحها الإشراقة والتوهج الطبيعيين، وذلك بفضل اشتماله على الكركم وبذور ثمر الورد وأنزيمات فاكهة البابايا.



Lush Brazened Honey

Lush Brazened Honey

يشتمل هذا الماسك على مجموعة كبيرة من المكونات الطبيعية التي تساهم في معالجة مختلف مشاكل البشرة، وتنظيفها في الأعماق، ومنحها مظهراً ندياً ومشرقاً وخالياً من الشوائب، في مقدمها: الكركم، طيم الكوالين، العسل، اللوز المطحون، الزنجبيل، والهيل.

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تابعي المزيد: تعرّفي إلى فوائد ماسك الموز للبشرة



Kiehl's Turmeric Cranberry Seed Energizing Radiance Mask

Kiehl's Turmeric Cranberry Seed Energizing Radiance Mask

إذا كانت بشرتك حساسة وتعانين من الاحمرار واضطراب الجلد، فإن هذا الماسك يتميز بتركيبته الكريمية الخفيفة واللطيفة التي تساعد على تهدئة وتوازن البشرة ومنحها إشراقة طبيعية ومظهراً خالياً من الشوائب طوال أيام الشتاء.



First Aid Beauty Ginger & Turmeric Vitamin C Jelly Mask

First Aid Beauty Ginger & Turmeric Vitamin C Jelly Mask

يشتمل ماسك الوجه هذا، المرطِّب والمهدئ للبشرة، على الكركم والزنجبيل وخلاصة جذر عرق السوس، ومجموعة متنوعة من الأعشاب، التي تساعد في تجديد البشرة وتعزيز مرونتها ومنحها الترطيب الكافي، مما يمنحك بشرة ناعمة ومشرقة طوال أيام الشتاء الباردة.

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