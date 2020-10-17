رضوى الشربيني في جلسة تصوير جديدة: "لبست زي البنات الصغيرة"

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور آخر جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وبدت "رضوى" في جلسة التصوير وهي مرتدية شميز أبيض ومن فوقه "دريل" أسود قصير، معلقة عليها: "لبست زي البنات الصغيرة وقلت يلا بقى".

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: "أحلى من لبس الأبيض" "روعة في كل حالاتك" "إيه الجمال دا".

جلسات تصوير رضوى الشربيني

ويذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني، اعتادت مشاركة متابعيها، بعدد من جلسات التصوير التي تخضع لها من وقت لآخر، آخرها ظهورها بـ"لوك" غير تقليدي، فاجئت به متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك".

وظهرت "رضوى" بمكياج "خليجي سموكي" و"ترابي"، والذي تميز بـ"رسمة آيلانير" بجناحين طويلين، مع تحديد العينين بكحل أسود، مع الاعتماد على روج بني فاتح، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

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وعلقت الإعلامية على صورها بـ"نيو لوك"، بمقطع من أغنية شعبية للفنان عبدالباسط حمودة: "أنا مش عارفني.. أنا توهت مني.. أنا مش أنا".

وتفاعل رواد فيس بوك مع منشورها الذي حصد ما يقارب الـ3500 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "اللوك ده مش لايق عليكي خالص، فين رضوى الشربيني بتاعتنا؟"، و"شكلك كده حلو أوي ومختلف"، و"جميلة ومختلفة".

وقبلها بأيام، شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر "إنستجرام"، عددًا من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ويأتي ذلك عقب أسابيع من أزمة تصريحاتها حول "الحجاب"، التي أثارت الرأي العام خلال الأونة الماضية.

وظهرت "رضوى"، خلال الصور بإطلالة محتشمة، مرتدية جامبسوت باللون الموف، أظهر جمالها وأنوثتها، من مجموعة TAYA Couture للمصممة الروسية تاتيانا، مع الماكياج الهادئ الذي تناسب مع الإطلالة.

وأرفقت الإعلامية تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها: "مش عارفة أنا جايبة الجرأة إني ألبس الألوان دي منين.. بس يا رب يكون عجبكم".

ولاقت الجلسة التي شاركتها الإعلامية استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، فيما حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن التعليقات، وكان من أبرزها: "حلو التغيير، ملكة جمال الألوان، الموف يليق بك، ارحمينا أزياء غريبة".

وكانت رضوى الشريبني، قد تعرضت لانتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة، عقب تصريحاتها في برنامج "هي وبس" المعروض عبر فضائية "سي بي سي"، أكّدت خلالها تفضيلها للمحجبات على غير المحجبات.