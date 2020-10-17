أبرز تصريحات نيللي كريم: "أمي لطمت بالروسي لما اتجوزت من وراها"

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة نيللي كريم محركات البحث "جوجل" وذلك بعد حلقتها في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع على فضائية "Dmc"، وذلك بعد عرضها لقصة حياتها.

يرصد "هُن" أبرز تصريحات نيللي كريم المثيرة في الحلقة..

"اتحرمت من الشقاوة في طفولتي"

قالت نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "مكنتش بحب لعب العيال"، معقبة: "اتحرمت في طفولتي من الشقاوة".

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"أنا مصرية مش خواجايه"

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها مصرية بنسبة كبيرة جدًا، مشيرة إلى أن أخيها هو الذي تظهر عليه ملامح "الخواجات" بسبب والدتهما الروسية.

وأضافت "كريم" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها لم تذهب إلى بلد والدها منذ فترة كبيرة ولكنها تملك أقارب من ناحيته كثيرًا، موضحة أن أقارب والدتها لم يتبق منهم الكثير.

"كنت بزوغ من المدرسة في روسيا"

قالت نيللي كريم، أثناء الحلقة، "كنت بزوغ من المدرسة في روسيا مع صحابي في الفصل و نروح السينما ونأكل آيس كريم، واتعلمت من الروس الالتزام والثقافة والصبر، وعلاقتي مع ماما ساعات نغضب من بعض ساعات نبقى كويسين".

"أمي لطمت بالروسي لما عرفت إني اتجوزت"

قالت النجمة نيللي كريم، إنها فاجئت أهلها بزواجها دون علمهم، وهي في السابعة عشر من عمرها، وذلك بعد وفاة والدها بشهور قليلة.

وتابعت نيللي خلال استضافتها من الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" المذاع على قناة ‪dmc‬، "وأنا 17 سنة قررت أتجوز من غير ما أهلي يعرفوا وروحت قولت لماما أتجوزت، لطمت بالروسي واتجوزت بعد وفاة والدي بـ 6 شهور، وكان الفرق بيني وبين زوجي 10 سنين، واستمر 9 سنين وتاني جوازة كانت بسرعة".