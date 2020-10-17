الامارات | خنقت سيدة حبلى.. أميركا تنفذ أول حكم اتحادي بإعدام امرأة منذ 70 عاماً في ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن خنقت سيدة حبلى.. أميركا تنفذ أول حكم اتحادي بإعدام امرأة منذ 70 عاماً في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر المقبل لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاماً.

وذكرت الوزارة في بيان أن ليزا مونتجومري، المدانة بخنق امرأة حبلى في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في إصلاحية تير هوت بولاية إنديانا.

ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

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