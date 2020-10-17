منها القهوة.. أطعمة ومشروبات ابتعد عنها "لو عندك صداع"

صحة

يعد الصداع من الأمراض التي يعاني منها البعض، والتي تحتاج إلى عادات غذائية تساعد على تقليل حدته.

وذكر أخصائيا التغذية الطبيبان الإسبانيان ساندرا باكيرا وألفارو سانتشيز ، أن على من يعاني من الصداع الامتناع عن تناول بعض أنواع الأجبان والحمضيات ومواد ومشروبات أخرى.

هناك عوامل عديدة مختلفة تسبب الصداع، فعندما يصبح الصداع دوريا، من المهم تحديد السبب واستشارة الطبيب.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء تغييرات في النظام الغذائي والعادات المتبعة، التي في حالة الصداع الخفيف أو المتوسط، كقاعدة، يمكن أن تحسن الحالة الصحية العامة، وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

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الأجبان

عند الشعور بالصداع يجب الامتناع عن تناول الأجبان، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الهيستامين المشتق من حمض الهيستيدين الأميني. ولنفس السبب يجب عدم تناول الحمضيات أو التقليل من تناولها، لأنها غنية أيضًا بالهيستامين ولها تأثير موسع للأوعية.

القهوة

يمكن أن تسبب القهوة الصداع أيضا فتناول 3-4 أكواب أو أكثر من مشروب يحتوي على الكافيين، يمكن أن يسبب الصداع عند الأشخاص الذين يعانون دوريا من الصداع النصفي، وفي نفس الوقت، تقليل كمية الكافيين، يمكن أن يسبب لهم الصداع أيضا.

الأفوكادو

نظرا لاحتواء الأفوكادو على نسبة عالية من الهيستامين، فيجب على الذين يعانون من الصداع الامتناع عن تناوله، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المفيدة للقلب.

النبيذ الأحمر

يحتوى النبيذ الأحمر على كمية كبيرة من الهيستامين، لذلك إذا كان الشخص يعاني من الصداع الدوري عليه الامتناع عن تناوله بصورة نهائية. وبصورة عامة جميع المشروبات الكحولية تسبب الصداع.

اللحوم المصنعة

تحتوى على كمية كبيرة من الهيستامينن، إضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة. لذلك ينصح بالتخلي عن تناولها أيضا.

على الشخص الذي يعاني من الصداع تناول الطعام كل ثلاث ساعات قدر الإمكان، "لأن مستوى الجلوكوز في الدم ينخفض عندما لا نتناول الطعام فترة طويلة، ما قد يسبب الصداع أيضا كما تسمح الوجبات الخفيفة المتكررة بتخفيف العبء على المعدة".