خطوات عمل البامية الويكا

تتميز البامية الويكا بمذاقها المميز والمختلف، ما جعل العديد من ربات البيوت تبحث عن الطريقة الأساسية لإعدادها في المنزل لأسرتهن.

وفيما يلي خطوات تحضير البامية الويكا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".

مقادير البامية الويكا

بامية

طماطم

مرقة لحمة

خل

كزبرة جافة

سمنة

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ثوم

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير البامية الويكا

1- سلق البامية في المرقة، ثم اضرب المرقة في الخلاط.

2- تشويح الثوم المفروم والكزبرة الجافة في السمن على النار.

3- إضافة الطشة للبامية واتركيها لتغلي.

4- تقليب الطماطم مع الخل والملح والفلفل الأسود، ووضعهم على النار لمدة دقيقتين وقدميها مع الويكا.