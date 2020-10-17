تتميز البامية الويكا بمذاقها المميز والمختلف، ما جعل العديد من ربات البيوت تبحث عن الطريقة الأساسية لإعدادها في المنزل لأسرتهن.
وفيما يلي خطوات تحضير البامية الويكا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".
مقادير البامية الويكا
بامية
طماطم
مرقة لحمة
خل
كزبرة جافة
سمنة
ثوم
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير البامية الويكا
1- سلق البامية في المرقة، ثم اضرب المرقة في الخلاط.
2- تشويح الثوم المفروم والكزبرة الجافة في السمن على النار.
3- إضافة الطشة للبامية واتركيها لتغلي.
4- تقليب الطماطم مع الخل والملح والفلفل الأسود، ووضعهم على النار لمدة دقيقتين وقدميها مع الويكا.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوات عمل البامية الويكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.