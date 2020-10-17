في عيد ميلادها الـ ٤٥.. إليك أبرز إطلالات فاطمة عبد الرحيم بالأزياء الخليجية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - فاطمة عبد الرحيم، ممثلة بحرينية بدأت حياتها الفنية أثناء الدراسة بعمر صغير من خلال الأعمال المسرحية للأطفال، ثم اتجهت للعمل في عروض الأزياء، وبعدها شاركت في عدة مسلسلات، ثم خاضت التجارب السينمائية، إلى جانب الأعمال التلفزيونية، ولأنها ستحتفل بعيد ميلادها الـ ٤٥ هذا الأسبوع، فإننا نقدم لكِ -عزيزتي- عدة خيارات بالأزياء الخليجية من إطلالاتها؛ لتستوحي منها بعض الأفكار.



فاطمة عبد الرحيم بالعباية الخليجية

فاطمة عبد الرحيم بالعباية الخليجية



تعتمد الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم خيارات العبايات الواسعة المزينة بالخطوط الملونة في الأطراف لمظهر ناعم ومناسب لكل الإطلالات، ومن وحيها نلهمك -عزيزتي- إطلالتها بعباية سوداء مزينة بخطوط زرقاء، وقد زينتها بأكسسوارات بألوان العباية لخيار بسيط وناعم.

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جلابيات المنزل والتجمعات البسيطة

جلابيات المنزل والتجمعات البسيطة



إن كنتِ ممن يفضلن الجلابيات البسيطة بالقصات الباردة في التجمعات المنزلية البسيطة فيمكنك اختيار عدة موديلات من فاطمة عبد الرحيم، حيث ارتدت جلابية برتقالية مزينة من الجزء العلوي بقماش أخضر مطرز بالذهبي ومرسومة من الأسفل بخطوط زرقاء وخضراء عصرية، وأكملت مظهرها بأكسسوارات ذهبية تقليدية وتسريحة منسدلة للشعر، ولإطلالة أخرى ظهرت بجلابية مزينة بالخطوط العريضة طوليًّا بالبرتقالي والأخضر والأحمر والأزرق، وزينت شعرها بأسلوب منسدل مزين بربطة برتقالية للشعر، كما أطلت بجلابية ملونة بالفوشيا في المنتصف، وبالأحمر على الأطراف، ومزينة من الأمام بقماش باللون البيج مزين برسومات مختلفة.

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خيارات الجلابيات المطرزة لمظهر أكثر تميزًا

خيارات الجلابيات المطرزة لمظهر أكثر تميزًا



تفضِّل فاطمة عبد الرحيم خيارات الجلابيات المطرزة لمظهر مميز في المناسبات والتجمعات العائلية الضخمة، لذا تأنقت بجلابية حمراء بقماش مزين برسومات صغيرة حمراء ومزين بخطوط من الساتان الأزرق والنقوش الذهبية لمظهر جذاب مناسب لكل النساء بمختلف أعمارهن، واختارت جلابية زرقاء منقطة ومطرزة بالذهبي مع وشاح أزرق شفاف للرأس، وأكملت مظهرها بأكسسوارات ذهبية عتيقة، كما تزينت بجلابية مصممة باللون الأحمر البرغندي المطرز بالأحمر والمزين من الجزء العلوي بالنقوش الذهبية مع أكمام واسعة حمراء، وزينت مظهرها بتسريحة مموجة للشعر ومُكملة بتاج ذهبي صغير.

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فاطمة عبد الرحيم بجلابيات خريفية

فاطمة عبد الرحيم بجلابيات خريفية



لفصل الخريف الحالي، يمكن لفاطمة أن تلهمك إطلالات مميزة بطابع خليجي أنيق، كتألقها بجلابية بنية مطرزة بالذهبي وبزهور ملونة بطريقة تقليدية، أو اختيارها لجلابية خفيفة بقصة أكمام واسعة ومزينة بالبني والذهبي والأصفر مع تسريحة منسدلة للشعر.

