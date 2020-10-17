فساتين سهرة تناسب ذوات البشرة الداكنة من داليا مبارك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - داليا مبارك، مغنية سعودية، برزت موهبة الغناء لديها في عمرٍ مبكر، وكان ذلك بتشجيع من والدها الذي ساعدها لتشارك في عدة حفلات وأوبريتات أثناء مراحل الدراسة وهي في عمر 14 سنة، ومنها لمعت فكرة الغناء في مخيلتها، واستطاعت الترشح لتكون ضمن المواهب المشارِكة في أول مواسم برنامج اكتشاف المواهب "أرابز قوت تالنت"، واشتهرت في الخليج العربي منذ أن اقتحمت عالم الشهرة، وظهرت لجمهورها عبر أغنية "قلبت الطاولة" التي حققت أكثر من ١٣ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، ومن ثَمَّ تعاقدت مع شركة روتانا، التي أنتجت أول ألبوماتها بعنوان "من الآخر"، الذي حقق نجاحًا على مستوى الدول العربية، وعلى صعيدها الشخصي تمتاز داليا بانتقاء أجمل فساتين السهرة لحفلاتها وجلسات التصوير، لذا نقدم لكِ من وحيها عدة خيارات لفساتين السهرة بموضة ٢٠٢٠.



إطلالة داليا مبارك بفستان أخضر

إطلالة داليا مبارك بفستان أخضر



يتناسب اللون الأخضر في الأزياء مع ذوات البشرة الداكنة بشكل كبير، ويُعتبر من أفضل الألوان التي تضيف له إطلالة مشرقة ومتألقة، ومن وحي داليا مبارك استوحينا لكِ إحدى فساتينها الخضراء لهذا العام، حيث اختارت فستانًا طويلًا أخضر مزينًا بذيل طويل ومصممًا بأكمام مكشوفة الأكتاف، وزينت هذه الإطلالة بأكسسوارات فضية متداخله مع فصوص اللؤلؤ ومزينة بأحجار خضراء، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل والملفوف من الأطراف على الخارج مع المكياج المرتكز على طلاء الشفتين الزهري.

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تصميمات الفساتين المنفوشة من داليا مبارك



تفضل النساء الاعتماد على الفساتين المنفوشة لمناسباتهن الضخمة كحفلات زفاف أقاربهن من الدرجة الأولى، لذا نقدِّم لكِ -عزيزتي- تصميمين مختلفين يتناسبان مع حفلاتك؛ حيث تأنقت داليا بفستان أزرق منفوش مصمم بطبقات متتالية بطيات القماش مع طقم فضي لامع من المجوهرات الناعمة، وسرحت شعرها في هذه الإطلالة بطريقة الريترو، وتجملت بالمكياج الأسود للعينين واللون الفوشيا للشفاه، وفي إطلالة أخرى ارتدت داليا فستانًا زهريًّا منفوشًا مصممًا بقماش مَكْسُوٍّ بالتطريزات الفضية ومزينًا بحزام للخصر مع أكمام منفوخة وشفافة، واعتمدت لجمال هذه الإطلالة على المجوهرات الفضية وتسريحة الشعر المموج إلى جانب المكياج الزهري.

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خيارات الفساتين المحتشمة بأسلوب داليا مبارك



لجأت داليا في عدة خيارات لموديلات الفساتين المحتشمة المناسبة للأجواء الباردة أو للمحجبات، ومن وحي إطلالتها لعام ٢٠٢٠ استوحينا لكِ ثلاثة موديلات؛ حيث جاءت في الإطلالة الأولى بفستان طويل مصمم باللون الرمادي المزين باللمعة في منطقة الصدر، ومصمم بموديل ضيق في الخصر ويتسع من الأسفل، مع أقراط وخاتم من الفضة، ولموديل آخر أطلت بفستان بنفسجي طويل ذي ذيل ناعم وحزام للخصر مَكْسُوٍّ بالتطريزات المميزة لتمنح مظهرها إطلالة أنثوية أنيقة، ولخيار مناسب لذوات القامة النحيلة ظهرت داليا بفستان رمادي مصمم بقصة الحورية، ومزين بالرسومات السوداء والتطريزات البيضاء بطريقة ناعمة.



فساتين بقصة منسدلة لمظهر عصري



تألقت داليا مبارك في الآونة الأخيرة بفستانين ذوي قَصَّتَيْنِ منسدلتين مناسبين للحفلات البسيطة؛ حيث صُمِّمَ الفستان الأول باللون الزهري المزين بحزام للخصر وفتحة جانبية واسعة مع أكمام عصرية تمنحها مظهرًا أنثويًّا مميزًا، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل وبسيط يلائم مظهرها، وفي الإطلالة الثانية نسقت فستانًا بدرجة السماوي الباستيل المزين بقصة شفافة من الأسفل وبكم واحد واسع مع حذاء ذي كعب عالٍ بذات اللون، ولجأت لتسريحة الشعر المرفوع والمجوهرات الفضية الناعمة.

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