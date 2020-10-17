قَصَّات تونيكات طويلة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - لا تخلو خزانة أي فتاة محجبة من قطع التونيك، فهو قطعة عملية أنيقة ومهمة ويمكن ارتداؤها في مختلف المشاوير اليومية أو التجمعات البسيطة مع الأصدقاء والأهل، ولمن لا تعرفه فهو يُصمَّم كثوب طويل يصل طوله إلى الأرداف أو الكاحل، وكان الرجال والنساء في روما القديمة يرتدونه، ومع الوقت أصبح موضة رائجة، ولأنه من القطع المميزة التي لا تغيب أبدًا عن ملابس المحجبات في مختلف الفصول، فإننا نقدِّم لكِ فيما يلي عدة نصائح وتنسيقات مدروسة؛ حتى لا تقعي في فخ الفوضوية أو الاستسهال.

تنسيقات التونيك للمحجبات

تنسيقات التونيك للمحجبات

يتناسب التونيك مع المرأة المحجبة والعاملة، فهو مريح وأنيق، ويمكن بثوانٍ تحويله من قطعة رياضية إلى لوك يتناسب مع السهرات بارتداء كعب عالٍ أو حذاء رياضي، وإضافة بعض الأكسسوارت، وذلك حسب المناسبة. ومن أبرز التنسيقات التي جمعناها لكِ يمكنك أن تطلي بتونيك رمادي طويل مصمم من القطن مع بنطال وحذاء باللون الأسود وحجاب ملون بألوان حيادية، أو الظهور بقميص التونيك المصنوع بخطوط اللونين الأبيض والأزرق، وأكملي تفاصيل إطلالتك بالأبيض والأزرق لخيار ناعم وأنيق، أو ارتدي قميص التونيك المصنوع من الجينز، وأكملي إطلالتك باللون الأبيض والزهري، ولمظهر رياضي بسيط تأنقي ببنطال وقميص من التونيك المصمم باللونين الأبيض والزهري لخيار ناعم ومناسب لرياضة الصباح، كما اخترنا لكِ قميص التونيك البيج مع بنطال من الجينز وحذاء وحجاب باللون الأبيض، ويمكنك تنسيق قميص التونيك الأبيض مع بنطال واسع من الجينز وحقيبة وحجاب باللون الفوشيا لكسر اللون، وإضافة طابع عصري لمظهرك.

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نصائح لارتداء التونيك حسب شكل الجسم

نصائح لارتداء التونيك حسب شكل الجسم

يُعتبر التونيك من القطع الأساسيّة للمحجبات اللواتي يعشقنَ الإطلالات العمليّة المناسبة ليوم عمل طويل، حيث يُعتبر من التصميمات المريحة والعملية في آن واحد، ويمكنك تزيينه بإضافة بعض التعديلات؛ فيمكن ارتداء حزام ناعم ومميز يُبرز القوام النحيف، وفي حال كنتِ ذات قوام ممتلئ فيجب أن تتجنّبي ذلك الحزام، وبشكل عام يتلاءم التونيك مع جميع الأجسام، فهو يليق بالنحيفة؛ لأنه يعطيها إطلالة جميلة ورشيقة، كما يخبئ عيوبَ الجسد في حال كانت المرأة ممتلئة، ويأتي التونيك بأطوال مختلفة، لكنْ يجب ملاءمة طول الملابس مع طول القوام، وهذا يعني أنّه كلّما كنتِ طويلة تمكّنتِ من ارتداء تونيك أطول، وإذا كنتِ قصيرة القامة فاختاري تونيك قصيرَ الطول نوعًا ما؛ حتى لا تظهري أقصرَ ممّا أنت عليه، وإن كنتِ ذات جسم ممتلئ فاعتمدي تونيك بلون واحد أو بطبعات صغيرة، وتجنّبي تلك الكبيرة التي ستزيد من حجم قوامك، وإذا كنتِ ذات صدر ممتلئ فاختاري تونيك بأكمام عريضة؛ كي يخفّف من عرض صدرك، وإذا كنت ذات قوام ممتلئ فلا ترتدي التونيك مع بنطلونات واسعة أو تنانير طويلة؛ لأنها لن تليقَ، وستُظهرك بحجم أكبر، ولمنح قامتك الطول اختاري التونيك والبنطال باللون نفسه.