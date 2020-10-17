عبايات ملونة من مدونة الموضة هلا الحارثي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - هلا الحارثي مدونة موضة سعودية ومصممة أزياء تعتمد في إطلالاتها اليومية على تنسيقات القطع التي تناسب الفتيات السعوديات، وتنشر الكثير من الصور لها بالعبايات المتنوعة والجلابيات، ومن وحيها نقدم لكِ اليوم عشرة تصاميم لعبايات ملونة يمكنك اختيارها في مناسباتك أو في المشاوير اليومية، فإليك خياراتها.



موديلات العبايات الزرقاء من هلا الحارثي

موديلات العبايات الزرقاء من هلا الحارثي



تعتمد هلا الحارثي خيارات العبايات المصممة باللون الأزرق في بعض إطلالاتها؛ حيث تمنحها مظهرًا أنيقًا وتضفي عليها مزيدًا من روح الحياة والمرح، لذا تأنقت بعباية زرقاء مزينة بزهور بيضاء وخطوط متعرجة بدرجة داكنة من الأزرق، مع حجاب بلون مشابه للخطوط الموجودة في العباية، لمظهر مميز أكملته بأساور فضية ناعمة، وفي إطلالة أخرى ارتدت عباية زرقاء مزينة بخطوط بيضاء مزينة بفصوص، مع حجاب وحذاء باللون الأبيض وحقيبة بنية.

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خيارات العبايات البيضاء بأسلوب هلا الحارثي

خيارات العبايات البيضاء بأسلوب هلا الحارثي



العبايات البيضاء من أكثر العبايات رواجًا بعد اللون الأسود، حيث تمنحك إطلالة حيوية وأنيقة مناسبة لمختلف المناسبات، ومن وحي هلا الحارثي نقدم لكِ عده تصاميم فاختاري الأجمل منها لمظهرك، أطلت هلا بعباية بيضاء مصممة على أحد جانبيها بقماش بُني مزين بمربعات لمظهر عصري وفاخر، وظهرت بعباية بيضاء مزينة بخطوط عريضة من اللون الأزرق، وأكملت التصميم بزهور على منطقة الكتف، واختارت عباية بيضاء ناعمة مصممة بقصة معطف البليزر في الجزء العلوي، وأكملتها بحقيبة ضخمة من علامة شانيل ومجوهرات ذهبية لليدين، ونسقت عباية بيضاء مزينة بقماش أسود على الأكمام وبُني في الجزء الأسفل مع حجاب أبيض وحقيبة بنية، وأخرى بيضاء مزينة بزهور وطبعات زهرية، وكسرت لون الإطلالة بحقيبة حمراء لإطلالة أكثر أنوثة وجمالاً.

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إطلالات العبايات الشتوية على طريقة هلا الحارثي

إطلالات العبايات الشتوية على طريقة هلا الحارثي



تبحث النساء دومًا عن أجمل موديلات العبايات المناسبة للشتاء في الكثير من الإطلالات، لذا نقدم لكِ من وحي هلا الحارثي ثلاثة خيارات غاية في الجمال، حيث تزينت في العُلا بعباية رمادية من قماش القطن الثقيل، وأكملتها بحذاء رياضي وأكسسوارات لليدين، وتألقت في إطلالة أخرى بعباية شتوية مصممة بتداخلات الخطوط باللون الأبيض والأحمر العنابي والبني، وأكملت مظهرها بحقيبة وحذاء بدرجة ساطعة من البرتقالي، وفي الإطلالة الثالثة جاءت بعباية بنية مزينة بجليتر ذهبي في الجزء العلوي، مع حذاء بني وأكسسوارات ذهبية لليدين لمظهر جذاب ومناسب للإطلالات كافة.