كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - الفراكشنال هو علاج غير جراحي، يستخدم جهازا لتوصيل شعاع الليزر مقسما إلى آلاف مناطق العلاج المجهرية التي تستهدف جزءا من الجلد في وقت واحد.

ونجح الفراكشنال في سد الفجوة بين تقنيات الليزر الاستئصالي وغير الاستئصالي المستخدمة في علاج الجلد المتضرر من الشمس والشيخوخة، وتعمل علاجات الليزر الاستئصالية بشكل أساسي على البشرة (خلايا الجلد السطحية)، وتعمل العلاجات غير الاستئصالية فقط على الكولاجين الجلدي (الطبقة الوسطى من الجلد) فقط، بينما يعمل الفراكشنال على كل من طبقات البشرة والجلد.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة عمل الفراكشنال للوجه، بحسب موقع "DermNet Nz".



أولا: استخدامات الفراكشنال للوجه

استخدامات الفراكشنال للوجه



يستخدم في علاج عدم مشكلات تتعلق بالبشرة ومنها:

- خطوط وتجاعيد الوجه.

- أضرار أشعة الشمس.

- تصبغ الجلد المرتبط بالشيخوخة.

- ندبات جراحية وحب الشباب.

- على الرغم من الدعوة إلى العلاج بالفراكشنال في علاج اضطرابات التصبغ مثل الكلف، فإن العلاج نفسه يمكن أن يؤدي إلى تصبغ ما بعد الالتهاب.

- يمكن استخدام الفراكشنال على أي جزء من الجسم، ولكنه مفيد بشكل خاص على الرقبة والصدر واليدين عند مقارنته بطرق الاستئصال التقليدية.

- يمكن استخدام الفراكشنال في جميع أنواع البشرة والمرضى، ولكن تختلف التقنيات حسب عمر المريض ونوع الجلد والتعرض للشمس وموقع الجسم.

تابعي المزيد: خلطة سريعة وفعالة لتسمين الخدود بعيداً عن البوتكس



ثانيا: طريقة عمل الفراكشنال للوجه

الفراكشنال للوجه



لفهم كيفية عمل الفراكشنال، يلزم فهم أساسي لبنية الجلد، إذ يتكون الجلد من 3 طبقات: البشرة (الطبقة العليا)، الأدمة (الطبقة الوسطى)، وتحت الجلد (الطبقة الدهنية السفلية).

وتحتوي البشرة على خلايا منتجة للصبغة تسمى الخلايا الصباغية، وهي المسؤولة عن تلوين الجلد، وتتكون الأدمة من ألياف الكولاجين والإيلاستين التي تزود البشرة بالقوة والمتانة والمرونة.

ومع تقدم الجسم في العمر، يتغير مظهر الجلد وخصائصه، وتصبح البشرة أرق، وبالتالي تصبح الشوائب أكثر وضوحا، ويتم فقدان الكولاجين في الأدمة تدريجيا مما يساهم في تكوين خطوط الوجه وترهل الجلد والتجاعيد.

ويعمل الفراكشنال من خلال استهداف كل من البشرة والأدمة، إذ يقوم بذلك عن طريق توصيل شعاع ليزر مقسم إلى آلاف من أعمدة العلاج الصغيرة والعميقة في الجلد تسمى مناطق المعالجة الحرارية الدقيقة (MTZs)، وداخل كل MTZ يتم طرد الخلايا الصبغية القديمة للبشرة، ويؤدي تغلغل الكولاجين في الأدمة إلى رد فعل يؤدي إلى إعادة تشكيل الكولاجين وتكوين كولاجين جديد.

وباستخدام MTZs، يستهدف الليزر ويعالج بشكل مكثف داخل المنطقة، بينما تظل الأنسجة السليمة المحيطة سليمة وغير متأثرة وتساعد على التئام الجرح.

تابعي المزيد: أفضل خلطة للبشرة الدهنية... تزيل الشوائب نهائياً