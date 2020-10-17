تبييض الرقبة بالنشا.. لن تصدقي النتيجة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - إن الرقبة الأنيقة واحدة من أبرز نقاط الجاذبية لدى المرأة والتي تجعلها بحالة من الجمال والتباهي، إلّا أنّها مُعرّضة للاسمرار لأسباب عدّة لذا فقد حان الوقت لإعطاء هذه المنطقة من الجسم الاهتمام الكافي ضمن روتين العناية بالبشرة الخاص بكِ.

إليكِ فيما يلي أهم الأسباب والعوامل المؤدية لسواد الرقبة بالإضافة إلى أقوى الخلطات الطبيعية لتبييض الرقبة بالنشا.



أسباب اسواد الرقبة

اسواد الرقبة

ارتداد الاكسسوارات لفترات طويلة وخاصة إذا كانت ذات نوعية رديئة ما يؤثر على الجلد؛ نتيجة تفاعل المواد المكونة لها مع العرق والأوساخ. عدم الاستحمام وإهمال الحفاظ على النظافة الشخصية. عدم ترطيب الرقبة بالكريمات الخاصة ما يسمح بجفافها وتشققها وبالتالي اسمرارها. عدم تقشير الجلد للتخلص من الخلايا الجلدية الميتة المتراكمة. عدم تناول كمية كافية من المياه والسوائل. التعرض المستمر لأشعة الشمس وتحديداً الضارة وفوق البنفسحية. اتباع نظام غذائي سيء يحتوي على كميات كبيرة من المواد النشوية والسكّرية. الوزن الزائد. الإصابة بالغدد الدرقية. الالتهابات والمشاكل الجلدية؛ الناتجة تحديداً عن الميكروبات كالفطريات. فترة الحمل بحيث تؤدي التغيّرات الهرمونية إلى ارتفاع معدل الصبغات الجلدية. استخدام بعض مستحضرات التجميل أو حتى العطور. تناول بعض الأدوية والعقاقير. عوامل وراثية.

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خلطات طبيعية لتبييض الرقبة بالنشا



خلطة النشا وعصير البرتقال

خلطة لتبييض الرقبة



المكونات:

صفار بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من لبن الزبادي.

نصف كوب من عصير البرتقال.



الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعضها جيداً.

ضعي الخليط على الرقبة واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الرقبة جيداً بإستخدام الماء البارد.

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خلطة النشا والكركم

خلطة لتبييض الرقبة



المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

فنجان قهوة من الماء.



الطريقة:

اخلطي المكونات لتحصلي على عجينة.

افركي رقبتك بالمزيج.

اتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الدافئ.



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خلطة النشا والشوفان

خلطة لتبييض الرقبة

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.



الطريقة:

قومي بخلط المكونات.

طبقي المزيج على رقبتك مع تدليكه بحركات دائرية.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

قومي بغسله بالماء الفاتر.

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