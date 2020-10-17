الامارات | فرنسا تسلّم المغرب 25 ألف قطعة أثرية منهوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسلّم المغرب 25 ألف قطعة أثرية منهوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلمت فرنسا رسمياً المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية، وهي مجموعة لافتة ضبطت في البلد خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس تنامي «آفة» نهب السلع الثقافية. وجرى تسليم هذه القطع خلال مراسم أقيمت أمس في متحف ثقافات المتوسط «موسيم» بمدينة مرسيليا (جنوب شرق)، غير أن السلع التي تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا في أواخر الشهر. وتعود عمليات التدقيق إلى 2005 و2006، ونُفذت في مدينتي مرسيليا وبربينيان،واستغرق الأمر 15 سنة قبل أن تتسنى إعادة القطع إلى الغرب، ريثما تطبق جميع الإجراءات، لاسيما القضائية منها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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