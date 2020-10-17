الامارات | بسبب «كورونا» السيارات المستعملة تجتاح نيويورك

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا» السيارات المستعملة تجتاح نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتهافت عدد متزايد من سكان نيويورك على شراء السيارات، لأن ملايين السكان يتجنبون وسائل النقل العام بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى إلى ازدهار سوق المركبات المستعملة، لكنه قوّض الآمال في تقليل الازدحام في هذه الولاية.

لم يكن جوليان جينستو (35 عاماً) يملك سيارة عندما كان يعيش في ليون وروما وسان فرانسيسكو. وقد أمضى خمس سنوات في نيويورك من دون الحاجة إلى واحدة.

وقال «استخدام السيارة في المدينة كابوس. ففيها اختناقات مرورية، والعثور على مكان لركنها يستلزم البحث ساعات». وأضاف «بالنسبة إليّ، لم يكن امتلاك سيارة أمراً عملياً على الإطلاق، لكنه الآن أصبح ضرورياً يا للأسف».

قبل بضعة أسابيع، اشترى جينستو سيارة عائلية من موقع للسيارات المستعملة، مكنّته من مغادرة نيويورك مع أولاده الثلاثة بعد توقف كل النشاطات الثقافية فيها. وشرح رجل الأعمال «لا يمكنك العيش في نيويورك عندما لا تستطيع فعل شيء، عليك الخروج منها». استبدل جينستو عطل نهاية الأسبوع في سنترال بارك برحلات إلى شاطئ روكاواي، وهو ليس الوحيد الذي اشترى سيارة أخيراً، فهو آخر فرد ضمن مجموعة من الأصدقاء الذين اشتروا سيارات، فيما لم يكن أي منهم يملك واحدة قبل الوباء.

في مطلع يونيو الماضي، كان تاجر السيارات المستعملة كريس ستيليانو على وشك إفراغ مخزونه، وهو أمر لم يقترب من تحقيقه في حياته المهنية الممتدة 30 عاماً. وقال «كان الناس يشترون السيارات فقط لتجنب المواصلات العامة. أي مركبة في حال جيدة ستفي بالغرض».

وأوضح رودي بلوكير، وهو بائع سيارات مستعملة في أحد المعارض في بروكلين، أن الزيادة في بيع السيارات كانت نتيجة أيضاً للشيكات الأسبوعية التي تبلغ قيمتها 600 دولار، والتي أرسلتها الحكومة إلى الأميركيين العاطلين من العمل حتى يوليو.

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وأشارت عالمة الأوبئة، ماغدالينا سيردا، التي اشترت سيارة «بي إم دبليو ستيشن» مقابل 35 ألف دولار «مع عقد استئجار سيارة مع خيار الشراء، عليك الالتزام لمدة ثلاث سنوات». وأضافت «عندما تشتري سيارة جديدة، فإنك تخسر الكثير من المال بمجرد أن تخرجها من الموقف. بدا شراء سيارة مستعملة كأنه استثمار أفضل».

وحذّرت المجموعة من أن المدينة قد تصبح متخمة ومقفلة ومختنقة بالسيارات إذا لم يُتخذ أي إجراء.

فشل

رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، لم يضع أي خطة، لمنع الازدحام الناتج عن وباء «كوفيد-19».

ورأى أن «تهافُت الناس، اليوم، على شراء سيارات، دليل على فشل سياسات النقل العام في المدينة».

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