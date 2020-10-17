الامارات | نصائح من مجلة ألمانية لشراء سماعات الرأس اللاسلكية

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من مجلة ألمانية لشراء سماعات الرأس اللاسلكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت مجلة «كمبيوتر بيلد» إلى أن المستخدم قد يتعرض لمفاجآت سيئة عند شراء سماعات الرأس اللاسلكية True Wireless اعتماداً على شهرة الشركة المنتجة، حيث تقوم كل الشركات المنتجة للهواتف الذكية والإلكترونيات الترفيهية تقريباً بطرح هذا النوع من سماعات الرأس.

وقامت المجلة الألمانية باختبار ثمانية موديلات في الفئة السعرية الأقل من 200 يورو، موصية المستخدم بضرورة التحقق من تصميم سماعة الرأس اللاسلكية أولاً؛ حيث يحافظ التصميم In-Ear التقليدي على استقرار سماعة الرأس بإحكام في الأذن، وإلغاء الضوضاء المحيطة، حتى من دون خاصية الإلغاء الإلكتروني للضوضاء.

وبالنسبة لتصميم Ear-Buds، فإن سماعة الرأس تستقر إلى الأمام وبشكل فضفاض في الأذن، وهناك موديلات هجينة تجمع بين عناصر كلا التصميمين.

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وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن طريقة الاستعمال ظهرت بصورة جيدة في معظم الموديلات التي خضعت للاختبار، وفي بعض الحالات يمكن تحديد الوظائف، التي تتوافر على السدادة اليمنى أو اليسرى، عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.

وبالنسبة لسماعات الرأس المزودة بوظيفة إلغاء الضوضاء المحيطة، فإنه تكفي نقرة بالإصبع على السدادة للسماح للضوضاء بالوصول إلى داخل الأذن أو حجبها مرة أخرى، وهناك العديد من الموديلات، التي توفر وظيفة التشغيل والإيقاف، حيث يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً عندما يقوم المستخدم بخلع سماعة الرأس اللاسلكية من أذنيه.

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