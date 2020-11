الامارات | #النصف_الحلو.. «مانيفيستو».. موضة ولدت خلال الحجر

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «مانيفيستو».. موضة ولدت خلال الحجر والان نبدء بالتفاصيل

التاريخ: 17 أكتوبر 2020

صيف 2021 جاء ليناسب امرأة Stella دائمة الحركة، والتي تحلم بشكل مستمر بالحرية من خلال تفاعلها المتناغم مع جسدها والطبيعة والفن. فالمجموعة ولدت خلال فترة الحجر، حيث استغلت Stella الفرصة لتتوقف وتتساءل عن طريقة قيامنا بكل شيء والدفع من وراء ذلك، مطلقةً بذلك حواراً واعياً حول من نكون ومن نطمح أن نغدوا- وهو ما تم توصيفه في مانيفيستو A to Z الخاص بدار McCartney. تعكس المجموعة ذاك التركيز الواعي على القيم الجوهرية الخاصة بالعلامة، من حيث إعادة توظيف الأقمشة لتقليل المخلفات وكذلك كونها مصنوعة من مواد مستدامة بنسبة 65%. أعادت Stella التواصل مع الطبيعة وأعادت التركيز على أهميتها، فتم التعبير عن ذلك عبر وجود توجه جماعي يطمح للحصول على مظهر مرن، غريزي وتجريبي يعاكس بالمقابل الميزات الرياضية في قصّات كلاسيكية، يمنح طاقة جديدة ويعزّز حب الجسد والرغبة في رفع المعنويات، تماشياً مع هدف العلامة في المساهمة في جعل عالم صناعة الأزياء أكثر استدامة. The McCartney A to Z Manifesto: تم تصوير فيلم عرض صيف 2021 من قبل الثنائي Mert و Marcus في قاعة Houghton في Norfolk، مع التركيز على سمات الطبيعة، الفن والموضة. تم تقديم إطلالات بألوان حيادية غرافيكية ودرجات كلاسيكية بالتوازي مع نسق لوني يستكشف ألواناً طبيعية مفعمة وغنية بدرجات ناعمة من ألوان الوردي، الخاكي، الدراقي والبرتقالي بلون فاكهة اليوسفي، الأزرق السماوي ولون البامبو. كما تمّ إضفاء الحيوية على تلك الإطلالات من خلال رشقات مبهجة من لون bubble gum والأحمر المشتعل. تم اللعب على تفاصيل ملابس قيادة الدراجات، حيث تخلق الدرزات والحواف المضلّعة مظهراً رياضياً هندسياً يبدو أكثر نعومة بفضل استخدام أقمشة القطن والكتان العضوي. كذلك تضم مجموعة صيف 21 سلسلة من الفساتين الملاصقة للجسد وسترات سفاري وسراويل مستوحاة من رياضة قيادة الدراجات النارية motocross تهدف إلى خلق تناغم ما بين المظهر الرياضي والهندسي النحتي. فيما تم ربط الأنوثة بالعملية الرياضية والاستدامة من خلال الفساتين الضيقة التي تحاكي تضاريس الجسد وسراويل الشورت الضيقة (cycling)، والكنزات الضيقة المصنوعة من قماش دانتيل تمت إعادة توظيفه من مجموعات سابقة دائرية.

