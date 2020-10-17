الامارات | #النصف_الحلو.. نصائح من «هارفي نيكلز» لإطلالة أنيقة وعملية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. نصائح من «هارفي نيكلز» لإطلالة أنيقة وعملية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أكتوبر 2020

يجسد «هارفي نيكلز» في دبي المزاج الجديد لموسم خريف/‏‏شتاء 2020، والذي يمتاز بالشرّابات المرحة والقصات الأنيقة المنسدلة، بالإضافة إلى قطع رائعة تجعل خزانتكم مواكبة لآخر صيحات الموضة لهذا الموسم. وفي ما يلي مجموعة من الخيارات والنصائح لإطلالة مميزة تتسم بالأناقة والعملية:

تدرجات اللون اللحمي

للملابس النسائية، ابحثي عن الصفاء من خلال تشكيلات الملابس الهادئة من زيمرمان وديون لي وجاكيموس، فاللون البيج بمختلف تدرجاته سيكون اللون الأساسي لخزانتك لهذا الموسم، وهو مناسب لجميع الإطلالات. العلامة التجارية نانوشكا تقدم لكِ تشكيلة واسعة من التنانير المنقوشة والجمبسوتات السوداء وشورتات البرمودا بجلود نباتية ناعمة مع تشكيلات من الملابس المحبوكة بلا أكتاف. أما العلامات التجارية الإسكندنافية، روتيت وريمين التي وصلت حديثاً، فتقدم لكِ أيضاً قطعاً مصنوعة من الجلد النباتي لتشكل صورة ظلية أنيقة على مدار السنة، بالإضافة إلى الدعوة للمحافظة على بيئتنا الجميلة من خلال معاطف الترنش الخريفية والمصممة بشكل مبتكر، فلقد بدأت رسمياً هذه الحركة الواعية، وهي موجودة لتبقى.

غليتر للكبار

لإطلالة أكثر تميزاً، يمكنك أن تتألقي مع فساتين زهير مراد وبرونكس وبانكو، بالإضافة إلى الفساتين المزينة بالترتر وعلى طريقة إميليو بوتشي المعروفة بأسلوبها البرجوازي الجريء. كما يضفي كل من باكو رابان ودريس فان نوتن وجوناثان سيمخاي بعض البريق الجاد، للموسم المقبل، مع ملابس السهرة الفخمة التي شوهدت من خلال الفساتين الغنية بالترتر والشرّابات.

ألوان جذابة

إذا كانت خزانتك تفتقر إلى بعض الألوان، فإن هذا الموسم يتباهى باللون الأحمر الناري، بما في ذلك فساتين السهرة من جوانا أورتيز وألكساندر فوتييه، بالإضافة إلى العلامات المعاصرة، مثل كاميو كوليكتيف وهيلموت لانغ وموسكينو التي تقدم لكِ إطلالة أكثر جرأة وجاذبية. فكّري في التيشيرتات بطبعات والبلوزات والفساتين البسيطة.

وبشكل مماثل، يمكنكِ الانتقال باتجاه إطلالة كاملة باللون الأسود، فهذه الموضة لاتزال من أساسيات خزانة الملابس. كما قام كل من زيمرمان وألكساندر وانغ وروتيت بإعادة صياغة الأشكال الأساسية، مثل الجاكيتات والفساتين غير المتناسقة والجمبسوتات التي تجلب الطاقة والقوة للإطلالة، بينما تتسم تشكيلة نافسيكا سكورتي بجمالية متواضعة وعصرية تظهر من خلال الخط العربي الذي يزيّن البناطيل ويترافق مع الأكمام الضخمة.

أحذية راقية وأنيقة

يستفيد قسم الأحذية من أهم صيحات الموضة لهذا الموسم، بدءاً من ستايلات الأحذية المبتكرة التي تصل إلى مستوى الركبة وحتى أحذية الدانتيل الفاخرة. ظهرت باريس تكساس، لأول مرة، مع أحذية البوت بنقشة جلد الأفعى، ما يؤكد مجدداً أن طبعات الحيوانات ستظل إحدى صيحات الموضة. أما العلامة التجارية المميزة الكسندر فوتييه فتقدم للنساء أحذية أساسية بكعوب راقية وجميلة.

كوني على أتم الاستعداد للأشهر الباردة مع أحذية البوت بنعال سميكة، وتوقعي رؤية هذه الستايلات المريحة في كل مكان. لن يقتصر الأمر على ارتدائها بشكل مثالي مع الملابس المنزلية المريحة، والتي من المحتمل أن تكوني ارتديتيها أخيراً، بل إنها أيضاً صالحة لكل زمان وعصرية في آنٍ واحد.

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الخياطة تمنحك الشياكة

تشكيلات الملابس الرجالية تميل إلى الخياطة، وبشكل كبير في هذا الموسم، مع ثيوري وفينس واليفينتي. ويضيف كل من وو يونغمي وسوليد أوم مظهراً متجدداً للبدلات الرسمية من خلال تعديلات مُعاصرة على تصاميم الملابس اليومية. إضافة إلى ذلك، توفر علامات تجارية مثل سلوير وآمي الملابس الشتوية المثالية لخزانة ملابسك من الجواكيت المصنوعة من الجلد المدبوغ إلى ملابس بحياكة مكتنزة، وكلها متوافرة بظلال محايدة، على غرار الملابس النسائية. انتبه: ستبدو هذه القطع أنيقة ومناسبة بالقدر نفسه عند ارتدائها، سواءً في المكتب أو في مناسبة رسمية.

الأماكن الحضرية

الملابس العملية مهمة جداً في عصرنا هذا، وساكاي وستون ايلاند وأ-كولد-وول يتوافقون مع هذا الرأي، ويتجلى ذلك من خلال الصناعة الفنية للأقمشة والقطع العملية للغاية كبناطيل كارغو والملابس الخارجية ذات الجيوب المتعددة والجاكيتات بوجهين وبناطيل الكاكي.

المنطقة الاستوائية

المطبوعات الجريئة تنقل مخيلتنا إلى الأجواء الصيفية وسط جميع خطط العطلات غير المؤكّدة. ولكن من قال إننا لا نستطيع نقل أنفسنا إلى وجهة حالمة؟ ما يبدو أخيراً بعيد المنال يمكن العثور عليه في خزانة الملابس مع قمصان حريرية مميزة من ستاسي وبالم انجلز وأوف-وايت، بالإضافة إلى كازابلانكا واميري ودولتشي أند غابانا التي تقدم عدداً كبيراً من الخيارات الجاهزة للحفلات والاحتفالات المقبلة.

ملابس أطفال

بالنسبة لملابس الأطفال، يشجع متجر هارفي نيكلز - دبي الصغار على أن تكون ملابسهم جريئة في الأشهر الباردة، فالعلامة التجارية المميزة كينزو تقدم لهم لمسات ملونة رائعة على الملابس غير الرسمية، ومونكلير تضفي لمستها المميزة على الملابس الخارجية النابضة بالحياة، والتي يمكن رؤيتها من خلال جاكيتات ويندبريكر والجاكيتات مع غطاء للرأس، والمعاطف المزودة بسحاب.

كينزو ينادي على ملابس الأطفال مرة أخرى مع إيماءات من التسعينات، فالسويت شيرتات والبناطيل الرياضية لهذا الموسم تتميز بالمطبوعات الجريئة مع زخارف نابضة بالحياة ومونوغرامات، في حين أن فندي ودولتشي أد غابانا يمتازان بالقطع الثنائية مع شعار الماركة والفساتين وغيرها الكثير.

- علامات تجارية شهيرة حوّلت ملابس العمل اليومية إلى ملابس تتناسب مع الإطلالات النهارية والمسائية.

- تشكيلات الملابس الرجالية تميل إلى الخياطة، وبشكل كبير في هذا الموسم، من خلال تعديلات مُعاصرة.

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