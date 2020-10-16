حين يختلط عليكِ الأمر.. طرق تمكنك من اكتشاف الأطعمة التي انتهت صلاحيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد يختلط الأمر على ربة المنزل حول معرفة مدة صلاحية بعض الأطعمة، إذ إنها لا تظهر عليها بسهولة علامات انتهاء الصلاحية.

وفي التقرير نورد لكم طرق يمكنك بها اكتشاف الأطعمة قد انتهت صلاحيتها، وفق ما ذكر موقع " Reader,s Digest".

1- الفلفل:

يكون الفلفل جيدا إذا كان الجلد متماسكا وخاليا من أي علامات، ولكن إذا رأيت بقعا بنية متجعدة موجودة به، فهذا يشير إلى فساده.

2- المرقة (الحساء):

تعتبر مرق اللحم البقري والدجاج من العناصر الأساسية في العديد من المطابخ، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الوصفات التي تتطلب استخدام المرق، لذا قبل استخدامه من الأفضل استنشاقه وإذا كانت له رائحة حامضة فهذا يدل على انتهاء صلاحيته.

3- البصل:

يجب تخزين البصل بعيدا عن البطاطس، لأنه تخزينه معا، يؤدي ذلك إلى فسادهم سريعا، نظرا لأن كلاهما يطلق غازات تفسد الآخر.

4- البطاطس:

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البطاطس الجيدة يجب أن تكون صلبة ودون بقع ولونها موحد ولا يوجد بها لون اخضر ورائحتها ترابية.

5- الثوم:

يكون الثوم في أفضل حالاته عندما يكون صلب الملمس مع بقاء الأوراق الورقية سليمة، ولكن إذا كانت أي منطقة في الثوم بها بقع داكنة مجوفة أو مجعدة وجافة، فإنها تصبح سيئة وبالتالي حان الوقت للتخلص منه.

6- البروكلي:

عندما يكون الساق صلبا والرأس المزهر غني بالألوان، ولكن عندما يبدأ في التدهور، تبدأ البقع السوداء في الظهور في القاعدة وتفقد التيجان لونها الناصع وتتحول إلى لون مصفر، بالإضافة إلى رائحته الترابية ستتحول إلى رائحة سيئة للغاية.

7- العنب:

سيكون للعنب منتهي الصلاحية رائحة سيئة شبيهة بالخل، لذا من الأفضل تذوقه جيدا قبل تناوله.

8- الخيار:

المحتوى المائي العالي للخيار يجعله سريعة التلف، لذا من الأفضل لربة المنزل شراء ما تحتاجه فقط واستخدامه بسرعة، وعند فساد الخيار سيتحول من الصلابة إلى الليونة (يصبح طري).