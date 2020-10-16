منها الجزر.. لماذا يجب عليك تناول هذه الأطعمة بقشرتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

نعتمد دائماً على تقشير بعض الفواكه والخضروات قبل تناولها، ولا يعرف معظمنا كم الفوائد التي تحويها.

وغالباً ما تكون القشور الملونة الموجودة على السطح الخارجي للفاكهة والخضروات، هي المصدر الأكثر تركيزاً للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولكن هذا لا يعني أن العناصر الغذائية موجودة في القشور فقط، وفق ما ذكر موقع "mens health".

1-التفاح:

لا يؤدي تقشيره إلى فقدان كمية كبيرة من فيتامين سي فحسب، بل تخسر البكتين وهو ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تساعد في الحفاظ على الجسم وتقلل الكوليسترول الضار LDL وسكر الدم.

كما يعمل البكتين على إبطاء عملية الهضم، ما يساعد على منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

2- الجزر:

من الخضروات الغنية بالبولي أسيتيلين وهو مركب كيميائي يجرى البحث عنه حاليًا لإمكانية قتل الخلايا السرطانية البشرية في أنابيب الاختبار، وقد يكون له تأثيرات مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات أيضًا، وهذه المركبات تتركز تحت القشر مباشرةً، لذا اترك قشر الجزر أو انزعها في صورة شريط رفيع.

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3- البطاطس:

تحتوي قشور البطاطس على ألياف وحديد وحمض الفوليك أكثر من لحم البطاطس، فيقول باحثون في جامعة مين الأمريكية إنها تحتوي على 5 إلى 10 مرات أكثر من مضادات الأكسدة من "لحم البطاطس" ذاته.

4- الخيار:

تحتوي قشرة الخيار على نسبة كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتاميني "أ" و"ك"، بالإضافة إلى ذلك تأتي جميع ألياف الخيار من القشرة، حيث يتكون اللب الداخلي في الغالب من الماء فقط.

5- الباذنجان:

قشرة الباذنجان مليئة بمضادات الأكسدة التي تسمى ناسونين، لم يتم إجراء أبحاث مكثفة على هذا المركب، ولكن إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات وجدت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة تشير إلى أنه قد يكون مهمًا في الحفاظ على أنسجة المخ سليمة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد النسونين جزءًا من عائلة أكبر من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد، فكلما زاد تناول مركبات الفلافونويد، قل احتمال زيادة الوزن بمرور الوقت.