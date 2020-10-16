احذر.. هذا ما يحدث عند تناول الأدوية منتهية الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يعد استخدام الأدوية منتهية الصلاحية محفوفا بالمخاطر والتي قد تضر بصحة الإنسان، لذا يجب الانتباه جيداً والتركيز في تاريخ انتهائها.

ويمكن أن تكون الأدوية منتهية الصلاحية أقل فعالية بسبب ما يحدث من تغيّر في التركيب الكيميائي، كما أن معظمها معرض لخطر نمو البكتيريا، وقد تضعف فعالة المضادات الحيوية؛ فلا تعالج المرض بل تؤدي إلى أمراض أكثر خطورة، بحسب ما ذكر موقع "food and drug".

ولا تُشكل خطراً على الأشخاص فقط، بل الأطفال والحيوانات أيضاً، إذا تم تناولها عن طريق الخطأ، لذا فإن التخلص منها أمر مهم. وإلى هنا نذكر لكم ما يحدث عند تناول الأدوية منتهية الصلاحية

- قد تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة تسبب الوفاة.

- تنخفض فعالية الدواء المنتهي الصلاحية بنسبة 30 إلى 50 بالمائة، وهذا يمكن أن يعرض بعض المرضى للخطر خاصةً الذين يعانون من الحساسية الشديدة.

- الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة مثل الصرع والقلب والسرطان وغيرها من الأمراض، إذا تم تناولها بعد انتهاء صلاحيتها تؤدي إلى عواقب وخيمة.

- عند استخدام قطرات العيون بعد انتهاء صلاحيتها ستزيد من احتمالية الإصابة بعدوى ميكروبية.

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ما شروط تخزين الأدوية؟

يوجد شروط صحية لحفظ الأدوية بطريقة صحيحة قبل انتهاء صلاحيتها حتى تكون آمنة وفعالة ومنها:

- التأكد من قراءة الملصق الموجود على العبوة لمعرفة ما إذا كانت هناك تعليمات تخزين محددة أم لا.

- يجب تخزين بعض الأدوية في الثلاجة، والآخر لا يتعرض لدرجات حرارة عالية.

- يمكن أن يساهم التخزين الخاطئ في تقليل الفعالية حتى لو لم تنتهي صلاحيته، مثلاً عند تخزينه في صيدلية الحمام فسيمتلئ الدواء رطوبة.

- عند التخزين في خزانة المطبخ، تأكد من أنه بعيد عن الأجهزة الساخنة والمغسلة بسبب تغير درجات الحرارة والرطوبة.

- التخزين في منطقة واضحة في المنزل، مثل المطبخ أو الصالة، وتوخي الحذر لمنع وصول الأطفال المعرضين لخطر التسمم.