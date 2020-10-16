ملكة جمال المغرب تعتذر لسيدات مصر: التعميم لغة الجهلاء

علاقات و مجتمع

تراجعت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني، عن تصريحاتها المسيئة لسيدات مصر، بعد ردود الفعل الغاضبة التي تعرضت لها، حيث قدمت اعتذارا عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "مصر بلد شقيقة وعزيزة هي ونساءها، وشعبها على قلوبنا، وأحترمها، هي بلاد الثقافة والحضارة، فإن قصدت الجزء البسيط الذين هاجموا المغرب وبناتها، وأنا أكيد لم أكون أقصد التعميم، لأن التعميم لغة الجهلاء".

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ملكة جمال المغرب تهاجم المصريات

وأثارت أنباء تنظيم المطرب المغربي سعد لمجرد، لحفل في مصر، غضبًا واسعًا خاصة أن "لمجرد" لم يحصل على البراءة حتى الآن، في قضية الاغتصاب التي مازالت محل التحقيق، حيث بات الرواد خاصة السيدات يطالبون بمنعه من الغناء في القاهرة، حتى في حالة الحصول على براءة من القضية.

وتطاولت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني، على المصريات، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر خاصية "استوري" قائلة: "يعني انتو مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال".

وكان العديد من المتابعين شنوا هجوما لاذعا على الفنان والقائمين على الحفل، على رأسهم الفنانة الشابة مايان السيد، حيث قامت بنشر صور للمطرب المغربي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نعمل إيه لو فنان مشهور عالمي له شهرة كبيرة وشعبية هايلة لكنه متهم بالاغتصاب هيحيي حفلة كبيرة؟".

الأمر الذي جعل القائمون على الحفل، يتراجعون وكان القرار بإلغاء الحفل، ومن جانبه، نشر "لمجرد" عبر حسابه على إنستجرام، صورة جديدة له، وعلق عليها :"لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي".