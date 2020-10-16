فيديو وصور.. شهيرة تعود لارتداء الحجاب في عزاء زوجها محمود ياسين

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة شهيرة، للظهور بالحجاب مرة أخرى، خلال مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة كومباوند "رويال سيتي" بمدينة الشيخ زايد.

وظهرت "شهيرة" بحجاب أسود مع ارتدائها كمامة وقائية كبيرة حجم، خلال استقبال المعزين.

وكان الفنان محمود ياسين، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أول أمس، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

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وكانت قد أصيبت الفنانة المعتزلة شهيرة، أرملة الفنان الراحل محمود ياسين، بحالة انهيار شديد، خلال مراسم تشييع الجثمان، ودخلت في نوبة بكاء مرددة: "يا حبيبي.. حبيبي راح.. يا أغلى الناس يامحمود"، أثناء تواجدها بصحبة ابنها عمرو وزوجته المذيعة آيات أباظة، وشقيقته رانيا وزوجها محمد رياض، وعدد من نجوم الفن.

وكانت قد شاركت الفنانة شهيرة، زوجها الراحل، فيما يقارب الـ11 فيلمًا سينمائيًا، وكان أول لقاء فني لهما من خلال فيلم "صور ممنوعة"، ثم حدث الارتباط والزواج في فترة زمنية قصيرة، نتج عنها أطول وأشهر زيجة في الوسط الفني، أثمرت عن اثنين من الأبناء، وهما الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

شاركت شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين في أفلام مثل "سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، رحلة الشقاء والحب، ليل وخونة، أنا وابنتي والحب، ضاع العمر يا ولدي، عصر الحب، الجلسة سرية، نواعم، عودة الهارب".

بالإضافة إلى العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "القرين" عام 1978 ومسلسل "ميراث الغضب" عام 1981، مسلسل "اليقين" عام 1990.

وفي 2019، علقت الفنانة شهيرة في أول تصريح صحفي لها على إطلالتها بشعر مستعار أشقر، بدلا من غطاء رأس "الحجاب"، في أحدث ظهور لها، بصورة صحبة الفنانة سهير رمزي، والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلة لـ"الوطن": "مبحبش اتكلم في التفاهات دي، ومش من حق حد يسألني على حاجة، أو يحاسبني".

وأضافت شهيرة، أنه يجب أن ينصب اهتمام الجمهور على الأعمال الفنية للممثلين، دون التدخل في الحياة الشخصية واحترام خصوصيتهم، لافتة إلى أنها لم تتخل عن الحجاب الذي ظهرت به منذ 25 سنة، مشددة على أنها حريصة على ارتدائه في العزاءات.

وعن انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أنها لا تهتم بتعليقات "السوشيال ميديا": "ده عالم افتراضي، وربع اللي عليه بس اللي بيقول كلام محترم وقَيِم".