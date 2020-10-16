"صور أول يوم مدرسة".. مبادرة "أولياء أمور مصر" لتشجيع الطلاب على العودة للدراسة

ماما

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، ومع انطلاق الدراسة تظهر بعض المبادرات التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على التحصيل الدراسي، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأطلقت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف "أولياء أمور مصر"، مبادرة تفاعلية مع الأعضاء لمشاركة الصور لأولادهم بالزي المدرسي، في أول يوم دراسي، ونشرها لهم لإدخال البهجة عليهم وعلى أولادهم.

Advertisements

وقالت "الحزاوي" أثناء حديثها لـ"هُن"، إن صور أول يوم مدرسة ليست من أجل حفظ الذكريات فقط، ولكنها وسيلة رائعة لتشجيع الأطفال وتحفيزهم على استقبال العام الدراسي، خاصة أنهم يودعون الإجازة.

وأضافت: "في ظل الظروف واستمرار جائحة كورونا لابد من إدخال الفرحة على أولادنا وتشجيعهم وبث طاقة أمل وتفائل، ونتمنى أن تكون المدارس بكافة المحافظات استعدت للعام الدراسي الجديد من خلال تهيئة الفصول وجميع مرافق المدرسة وتوزيع المقررات والجداول المدرسية وكافة الأعمال".

بداية العام الدراسي غدا

وينطلق غدا السبت، الفصل الأول للعام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وزارة التربية والتعليم، مقطع فيديو توعوي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، للتوعية بكيفية التعامل مع العام الدراسي الجديد.

وجاء في الفيديو، أن الوزارة عملت على تحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس، لهذا جرى تقليل أيام الحضور في المدرسة، لكن بقية الأيام سيذاكر فيها الطلاب بالبيت.