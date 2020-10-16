رانيا يوسف: أتعرض للتحرش بسبب أدواري.. وأزواجي استغلوني

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها دفعت كثيرا ثمن نجاحها دراميا فى الأعمال التي قدمتها عبر الدراما التلفزيونية والسينمائية، بعد أن أصبح المشاهدون يصدقون ما تقدمه لهم.

وأشارت خلال استضافتها فى برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن النجاح الكبير الذي حققته فى السينما والتلفزيون من تقديم أوار جريئة جعلها مستباحة فى الشارع المصري وجعلت الناس يستغلوها ويتحرشون بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن أدوارها جعلت أزواجها يستغلونها عاطفيا.

Advertisements

وأضافت أن تربية والدها العسكرية كان لها دور كبير في نجاحها حاليا، مؤكدة أنها لا تتخذ أي قرار بدون العودة لوالدها الذي يناقشها دوما في آراءها وتأخذ بنصائحه.

يذكر أن رانيا تستعد لعرض مسلسلها الجديد "الانسة فرح" في نوفمبر المقبل والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، والتي تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

كما أنها تستكمل حاليا تصوير دورها في مسلسل"شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق